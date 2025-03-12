موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025.. تبدأ الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين، إجراءات صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر مارس الجاري للوزارات والهيئات الحكومية كافة، والبالغ عددها 58 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة.

وزارة المالية - باعتبارها جهة صرف الرواتب عن شهر مارس الجاري، ضمن مخصصات الجهات الحكومية من الموازنة العامة للدولة - ستبدأ اجراءات صرف المرتبات يوم 23 مارس الجاري ولمدة 5 أيام متصلة.

لموظفي الحكومة.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

الفئات التي ستصرف المرتبات

بموجب قرار وزارة المالية، فإن عمليات صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالحكومة ستكون لجميع الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة لمدة 5 أيام تبدأ من الأحد 23 حتى الخميس 27 من مارس الجاري.

موعد صرف مرتبات مارس

ويشمل هذا الصرف كلا من العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد، بالإضافة إلى موظفي الكوادر الخاصة والقوانين المعمول بها في مختلف القطاعات الحكومية.

كما أن عمليات صرف المرتبات ستتم عبر آلية منظمة بحيث تستمر لمدة خمسة أيام من تاريخ بدء الصرف اعتبارا من 23 من فبراير الجاري، حيث تهدف تلك الخطوة إلى تسهيل الأمور على الموظفين الحكوميين ودعم استقرارهم المالي.

تتماشى المبادرة مع الجهود المستمرة لتقديم خدمات مالية مميزة للعاملين في القطاع العام، فضلًا عن دعمهم بما يساهم في تحسين جودة حياتهم المعيشية.

وأوضح التقرير أن وزارة المالية تخطط لتبكير عمليات صرف المرتبات هذا الشهر لمراعاة التزامات الموظفين المالية في بداية العام الجديد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه العام للحكومة لتيسير حياة الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

لموظفي الحكومة.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

صرف الرواتب لأكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة للحكومة

وتشمل عمليات الصرف أكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة للحكومة، إضافة إلى الهيئات الاقتصادية والخدمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

كما أشار التقرير إلى أن صرف مرتبات شهر مارس 2025 سيبدأ يوم الأحد الموافق 23 مارس 2025، ويستمر حتى يوم الخميس 27 من نفس الشهر.

وأكدت الوزارة أن الموظفين سيحصلون على مستحقاتهم المالية بشكل منتظم وسلس، وأن هذه المواعيد تم تحديدها بعد التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لضمان سلاسة العملية.