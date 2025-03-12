الخارجية الصينية: سنجري محادثات مع موسكو وطهران في بكين بشأن الملف النووي الإيراني

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الصينية قالت إنها ستجري محادثات مع موسكو وطهران في بكين بشأن الملف النووي الإيراني في 14 مارس الجاري.



وعلقت الخارجية الصينية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم، قائلة إن “بكين ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها، وإذا أصرت الولايات المتحدة على ممارسة سياسة القمع تجاهنا فمن الواجب علينا مواجهتها بحزم”.

وعرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، قالت: “نعرب عن أسفنا الشديد لـ الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على أوروبا”.

وأضافت: “الرسوم الجمركية الأمريكية ضرائب تضر بالأعمال التجارية وأشد ضررا بالمستهلكين، وسنتخذ إجراءات مضادة صارمة ومتناسبة تجاه الرسوم الجمركية الأمريكية ونؤكد استعدادنا للحوار”.



