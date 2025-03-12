بدء استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2025 .. إجراء عاجل اليوم

أعلنت لجنة النظام والمراقبة لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 قطاع (أ) بأسيوط ، عن بدء تلقي طلبات الأعضاء الجدد الراغبين في العمل باللجنة هذا العام ، اعتباراً من اليوم الاربعاء وحتى غدا الخميس.

وشددت لجنة النظام والمراقبة لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 قطاع (أ) بأسيوط ، على أنه من المقرر إجراء المقابلة الشخصية في نفس يوم التقدم

وقالت لجنة النظام والمراقبة لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 قطاع (أ) بأسيوط : يبدأ العمل في قبول الطلبات والمقابلة من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الرابعة عصرا بمقر لجنة النظام والمراقبة الامتحان الثانوية العامة قطاع (أ) باسيوط بمقر معهد التربية الفكرية بأسيوط

وشددت لجنة النظام والمراقبة لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 قطاع (أ) بأسيوط ، على أن يقوم المتقدم بكتابة طلب الالتحاق بنفسه بمقر اللجنة مرفقاً بالطلب المستندات الآتية :

- صورة بطاقة الرقم القومي وكذلك الكود للمعلم والإداري.

- صورة شخصية ضوئية حديثة.

- صحيفة أحوال من واقع ملف الخدمة يمكن استكمالها في موعد غايته أسبوع.



وأكدت لجنة النظام والمراقبة لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 قطاع (أ) بأسيوط ، أنه سوف يعقد الامتحان التحريري للمتقدمين يوم الأحد 16 مارس الجارى الساعة الثالثة عصرا بمقر اللجنة على أن يراعى الشروط الآتية:

ـ يكون المتقدم على درجة مالية دائمة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط.

ـ ألا يكون لديه موانع طبقاً للنشرة العامة رقم (۱) بتاريخ لسنة 2022 بشأن الاشتراك في أعمال الامتحانات.

ـ ألا يكون لديه أقارب يؤدون امتحان الثانوية العامة حتى الدرجة الرابعة داخل محافظات قطاع (1) بأسيوط وهي المنيا - قنا - الأقصر - أسوان - الوادي الجديد).

ـ ألا يكون محروماً من أعمال الامتحانات.

- ألا يكون محال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

ـ عدم وجود الزوج والزوجة في اللجنة أو مع أقارب أحداهما حتى الدرجة الثانية .

ـ ألا يكون سبق له العمل هذا العام بإحدى لجان النظام والمراقبة ولجنة الإدارة للشهادات المحلية أو العامة ( الشهادة الإعدادية العامة أو المهنية - التربية الخاصة - مراكز تجميع وتوزيع الأسئلة).

ـ ألا يكون من المستبعدين هذا العام من لجان النظام والمراقبة أو لجنة الإدارة للثانوية العامة .

ـ لا يحق للمتقدم أن يتقدم بأوراق الالتحاق بالعمل إلا في لجنة واحدة فقط من لجان الثانوية العامة (قطاع (1) بأسيوط -لجنة الإدارة) وفي حالة تقدمه لأكثر من لجنة يصرف النظر عن طلب تقدمه بجميع اللجان.