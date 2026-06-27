نظير مجلي : إسرائيل تسعى لإقامة حزام أمني داخل لبنان .. وتتعامل بحذر مع إدارة ترامب

أكد نظير مجلي، خبير الشؤون الإسرائيلية، أن إسرائيل لا تزال تصر على البقاء في جنوب لبنان رغم توقيع الاتفاق، لأنها تبنت عقيدة أمنية جديدة تقوم على إنشاء منطقة أمنية داخل أراضي الخصوم، موضحًا أن هذه الرؤية تطبقها أيضًا في قطاع غزة وسوريا.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تل أبيب تسعى إلى إقامة حزام أمني يمتد لنحو أربعة كيلومترات على طول الحدود، إلى جانب ضمان نزع السلاح بالكامل من المنطقة الواقعة بين جنوب الليطاني والحدود.

وأشار مجلي إلى أنه إذا لم تتمكن إسرائيل من تحقيق هذه الأهداف، فإنها قد تعمل على إرباك أو تعطيل الاتفاقات القائمة في مختلف الجبهات، لكنها تفعل ذلك بحذر شديد حتى لا تدخل في مواجهة سياسية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح أن ترامب يدرك طبيعة التحركات الإسرائيلية، ويتفهم في بعض الأحيان المبررات التي تقدمها تل أبيب، وهو ما يفسر استمرار التنسيق بين الجانبين رغم وجود تباينات في بعض الملفات.