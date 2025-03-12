أرسنال في مواجهة سهلة أمام آيندهوفن بدوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق أرسنال الإنجليزي نظيره آيندهوفن الهولندي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة أرسنال وآيندهوفن في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “الإمارات”.

أرسنال ضد آيندهوفن

وتبدو مهمة أرسنال في عبور آيندهوفن والتأهل لربع النهائي سهلة للغاية، بعد أن حقق الفريق فوزًا ساحقًا في لقاء الذهاب بنتيجة 7-1.

التعادل في مباراة اليوم أو حتى الخسارة بفارق 5 أهداف أو أقل، يكفي الجانرز لإقصاء آيندهوفن ومواصلة مشواره في البطولة.

ومن المقرر أن يجري ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، تغييرات عديدة على تشكيلته في ظل التقدم ​​الكبير في مباراة الذهاب، بجانب منح لاعبيه مزيد من الراحة قبل ديربي لندن ضد تشيلسي، الأحد المقبل.

في المقابل، تبدو مهمة آيندهوفن شبه مستحيلة في ظل التفوق الفني لصالح أرسنال وحاجة الفريق الهولندي إلى تسجيل 7 أهداف للعبور إلى الدور المقبل، أو إحراز 6 أهداف لخوض ركلات جزاء ترجيحية.

وقال بيتر بوش مدرب آيندهوفن: "بالطبع، ستكون معجزة عظيمة إذ حققنا التأهل، لكن المعجزات تحدث أحيانًا، أليس كذلك؟ أعتقد أن كل من كان في الملعب الأسبوع الماضي لا يريد أن يمر بما حدث هناك مرة أخرى، نريد أن نثبت أننا أفضل من ذلك".

وأضاف: “أنت تلعب ضد نادٍ كبير في ملعب رائع، كل من بدأ لعب كرة القدم في صغره يحلم بالمشاركة هنا في دوري أبطال أوروبا، نحن متحمسون جدًا لجعلها مباراة حقيقية، ومع تركيزي على الدوري، سأتخذ بعض القرارات”.