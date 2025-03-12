حقيقة منع دخول الكويتيين إلى طهران.. بيان مهم من سفارة إيران



اكدت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الكويت، عدم صحة الأخبار المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء التأشيرات للمواطنين الكويتيين المسافرين إلى إيران.

وذكرت السفارة في بيان لها أن العمل بنظام الإعفاء من التأشيرة مستمر وفق الآلية المعتمدة، والتي تتيح للمواطنين الكويتيين السفر إلى إيران دون تأشيرة مرة واحدة كل ستة أشهر، على ألا تتجاوز مدة الإقامة 15 يومًا.

كما بينت السفارة أنها تصدر تأشيرات سنوية متعددة الدخول للمواطنين الكويتيين الذين يسافرون بانتظام إلى المدن الإيرانية، وفقًا للضوابط والإجراءات المعمول بها