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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أول تعليق من إيران علي الجلسة غير المعلنة لمجلس الأمن بشأن برنامجها النووي

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

 
أكد وزير الخارجية الإيراني “عباس عراقجي أن عقد الجلسة غير العلنية لمجلس الامن الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني، والتي طلبتها بعض الدول، إجراء جديد وغريب تماما” مضيفا "ونحن نستغرب منه وتشكك جديا في حسن نية البلدان التي طلبت عقد هذه الجلسة ونأمل  أن يقوم مجلس الأمن بواجبه على النحو الصحيح وألا يتأثر بخلق الأجواء من قبل بعض الدول.


وذكر عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع مجلس الوزراء : لطالما كنا على استعداد للتفاوض بشأن القضية النووية من موقف متساو، وأجرينا أيضا مفاوضات بشأن خطة العمل المشترك الشاملة، والمفاوضات مستمرة.


وتابع : لقد انسحبت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة من خطة العمل المشترك الشاملة ، ونحن نتفاوض مع ثلاث دول أوروبية، وستعقد الجولة الجديدة قريبا، کما نتفاوض مع الصين وروسيا في نفس الوقت ومن المقرر أن يعقد اجتماع ثلاثي بين الصين وإيران وروسيا بهذا الخصوص خلال الأيام القلیلة المقبلة.


واستطرد : برنامجنا النووي يتحرك في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

واكمل عراقجي : إن إيران عضو في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وبرنامجنا النووي يتحرك في نفس الإطار.

واستطرد : أن برنامج إيران النووي ديناميكي للغاية وينمو ويتطور، لكننا نتصرف في إطار التزاماتنا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ولا نضع أي حظر أو قيود على أنفسنا.

وعن مواقف الاتحاد الأوروبي ضد إيران، خاصة في مجلس المحافظين وتأثيرها على المفاوضات النووية، قال: مفاوضاتنا مع الأوروبيين كانت مستمرة وستستمر.

وواصل : لطالما اعتمد الأوروبيون سياسات خاطئة للغاية، فبعد انسحاب أمريكا من خطة العمل المشترك الشاملة ، قدموا لنا التزامات لم يتمكنوا من تنفيذها، وعليهم الآن قبول مسؤوليتهم وتناقش هذه القضية أيضا في المفاوضات مع أوروبا.

وختم  عراقجي تصريحاته قائلا : إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمتع بعلاقات ودية واسعة جدًا ومشاوراتنا مستمرة مع العديد من الدول، ولا أشعر بأي عزلة

روسيا الصين البرنامج النووي الإيراني مجلس الأمن الدولي وزير خارجية إيران إيران

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