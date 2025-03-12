رجعت أولادنا للمدرسة.. وزير التعليم يستمع لآراء أولياء الأمور في التقييمات الأسبوعية

التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع عشرات من أولياء الأمور أمام مدرسة "مصطفى كامل الابتدائية" التابعة لإدارة المرج التعليمية خلال زيارته المفاجئة للمدرسة.

واستمع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، لآراء أولياء الأمور حول التقييمات الأسبوعية ونظام المجموعات المدرسية ودورها فى تحسين مستوى الطلاب فى القراءة والكتابة والحساب.

واثنى أولياء الأمور خلال حوارهم مع وزير التربية والتعليم، اليوم، على استخدام التقييمات الأسبوعية وأثرها الإيجابي الذي انعكس على مستوى أبنائهم الطلاب ومواظبتهم على الحضور.

جدير بالذكر أنه، في إطار الزيارات الميدانية المتواصلة لمتابعة سير العملية التعليمية، قام محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بجولة تفقدية مفاجئة لعدد من المدارس بمحافظة القاهرة للتأكد من الالتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.

رافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بزيارة مفاجئة مدرسة "الشيخ غريب جلال الإعدادية الثانوية بنات" في إدارة المرج التعليمية، والتي تضم ٩٩٣ طالبة في المرحلة الإعدادية، وعدد ٦٣٠ طالبة في المرحلة الثانوية، وخلال تفقده للفصول، أكد الوزير على أهمية انتظام الطالبات في الفصول الدراسية ونسب حضورهم.

وعقب ذلك، توجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى مدرسة "أنور السادات الثانوية بنات" والتي تضم ١٦٣٠ طالبة، وحرص خلال تفقده على متابعة كراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الاسبوعية وتوزيعها على مدار أيام الأسبوع، وأجرى حوارًا مع الطالبات حول مدى استيعابهن للمواد الدراسية.

ثم توجه الوزير لمدرسة "مصطفى كامل الابتدائية" التابعة لإدارة المرج التعليمية والتى تضم ٢٦١٩ طالب وطالبة فى المرحلة الابتدائية، وأطلع الوزير على نسب الكثافة الطلابية، وأعداد المعلمين.