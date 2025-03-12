ذكر تقرير العملية العسكرية الصادر عن وزارة الدفاع الروسية أن وحدات تجمع قوات "فوستوك" تحرر بلدة دنيبروإينرجيا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبين التقرير أن وحدات تجمع قوات "يوج" الروسية تحرر بلدة نوفوماركوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرا إلي أن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينة نقل تحمل ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأشار التقرير إلي خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية تجمع قوات "يوج" بلغت أكثر من 250 عسكريًا، وأن خسائر قوات كييف في منطقة عمليات تجمع قوات "فوستوك" بلغت 160 عسكريا إضافة إلى تدمير معدات أجنبية.

فيما بلغت خسائر القوات الأوكرانية على محور نحو 35 عسكريًا بحسب التقرير الروسي.

ونوه التقرير الي ان وحدات تجمع قوات "زاباد" الروسية تحسن تموضعها وتكبد قوات كييف خسائر بنحو 230 عسكريًا، لافتا الي ان وحدات تجمع "دنيبر" كبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 40 عسكريًا.