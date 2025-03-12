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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

معنى ظهور كلمة أحمال و Error على عداد الكهرباء .. تتصرف إزاي؟

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
رشا عوني

يشكو الكثير من المواطنين من ظهور كلمة أحمال على شاشة العداد الكهربائي ولا يدركون معناها وطريقة حل المشكلة سريعاً، كما أن هناك العديد من الرموز و الكلمات التي قد تظهر على شاشة العداد و تحمل معاني مختلفة تحتاج التعامل معها فوراً.

ظهور كلمة أحمال على شاشة العداد الكهربائي

يتفاجأ الكثير عند ظهور كلمة أحمال على شاشة العداد،  وهذه الكلمة تؤكد أن هناك أحمال كهربائيةزائدة عن الحد، وأن العداد تخطى حمله لأقصى قدرة له.

كلمة أحمال على العداد

ما معنى ظهور كلمة أحمال على شاشة العداد؟

يُعد ظهور كلمة أحمال على عداد الكهرباء مسبق الدفع من أهم مميزاته، إذ يساعد المشترك على تخفيف أحماله، مما يساهم في خفض قيمة فاتورة الاستهلاك.

وتظهر هذه الكلمة عندما تزيد الأحمال عن قدرة العداد، وتُنذر المشترك بضرورة تخفيض أحماله لاستمرار التيار.

ماذا أفعل عند ظهور كلمة أحمال على العداد ؟

  • يجب فصل التيار الكهربائي نهائيا عن الوحدة السكنية بنحو 5 دقائق على الأقل، ثم إعادة التيار
  • العمل على تخفيض استهلاك الكهرباء في الوحدة السكنية أو المنشأة التجارية أوالصناعية، عن طريق فصل بعض الأجهزة التي تزيد من الأحمال على العداد.
  • إذا استمرت كلمة «أحمال» في الظهور، تفصل الشركة، الكهرباء عن الوحدة بشكل مباشر، لمدة 3 مرات على الأقل بين المرة والأخرى نحو 5 دقائق، وإذا استمرت الأحمال في الزيادةيتم فصلها نهائيا من جانب الشركة، ما يضطر العميل للذهاب إلى الشركة لإعادة التيار.

قوة العداد مسبق الدفع

أما بالنسبة لـ العداد مسبق الدفع في المنازل يتحمل 80 أمبير، ما يعني أن لديه قدرة على تحمل الضغط الكهربائي لنحو 4 تكييفات بقدرة 1.5 حصان لكل تكييف، وذلك دون أي مشكلات في زيادة الأحمال الكهربائية.

ظهور كلمة Error على شاشة العداد

إذا ظهرت لك كلمة Error على شاشة العداد مسبق الدفع في المنزل ، فذلك يعني وجود عطل فني يحتاج اتخاذ الإجراء المناسب على حسب كود العطل الظاهر أمامك على الشاشة .

معنى الأكواد الخاصة بعداد الكهرباء

  •  Err-204 → يتطلب إعادة تهيئة العداد بشركة الكهرباء.
  •  Err-0101 / Err-0108 → يشير إلى عدم تطابق بيانات الكارت، ويستلزم مراجعته.
  •  Err-0204 → تعني امتلاء ذاكرة العداد، ويجب تصفيره بالشركة.
  •  Err-1091 → مشكلة في ضبط الوقت أو انتهاء صلاحية الكارت، ويجب تجديده.
  •  Err-0201 → خلل في بيانات التاريخ، ويحتاج لإعادة البرمجة.
  •  Err-0400 → خطأ في الشحنات، يستدعي رفع العداد وإعادة تهيئته.
  •  Err-0002 → الكارت غير قابل للقراءة، وقد يكون تالفًا أو غير متوافق.
  •  Err-0805 → خطأ في قراءة البيانات، ويتطلب إعادة المحاولة بكارت جديد.
  •  Err-0600 → لم يتم الضغط على زر البرمجة أثناء إدخال كارت التهيئة.
  •  Err-0500 → سحب الكارت بسرعة قبل قراءة بياناته، ويجب إدخاله مجددًا والانتظار.
  •  Err-0105 → عدم توافق التعريفة، ويتطلب إعادة البرمجة.
  •  Err-1 → يشير إلى تلف الكارت أو عطل في قارئ الكروت بالعداد.
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