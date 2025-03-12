معنى ظهور كلمة أحمال و Error على عداد الكهرباء .. تتصرف إزاي؟

يشكو الكثير من المواطنين من ظهور كلمة أحمال على شاشة العداد الكهربائي ولا يدركون معناها وطريقة حل المشكلة سريعاً، كما أن هناك العديد من الرموز و الكلمات التي قد تظهر على شاشة العداد و تحمل معاني مختلفة تحتاج التعامل معها فوراً.

ظهور كلمة أحمال على شاشة العداد الكهربائي

يتفاجأ الكثير عند ظهور كلمة أحمال على شاشة العداد، وهذه الكلمة تؤكد أن هناك أحمال كهربائيةزائدة عن الحد، وأن العداد تخطى حمله لأقصى قدرة له.

كلمة أحمال على العداد

ما معنى ظهور كلمة أحمال على شاشة العداد؟

يُعد ظهور كلمة أحمال على عداد الكهرباء مسبق الدفع من أهم مميزاته، إذ يساعد المشترك على تخفيف أحماله، مما يساهم في خفض قيمة فاتورة الاستهلاك.

وتظهر هذه الكلمة عندما تزيد الأحمال عن قدرة العداد، وتُنذر المشترك بضرورة تخفيض أحماله لاستمرار التيار.

ماذا أفعل عند ظهور كلمة أحمال على العداد ؟

يجب فصل التيار الكهربائي نهائيا عن الوحدة السكنية بنحو 5 دقائق على الأقل، ثم إعادة التيار

العمل على تخفيض استهلاك الكهرباء في الوحدة السكنية أو المنشأة التجارية أوالصناعية، عن طريق فصل بعض الأجهزة التي تزيد من الأحمال على العداد.

إذا استمرت كلمة «أحمال» في الظهور، تفصل الشركة، الكهرباء عن الوحدة بشكل مباشر، لمدة 3 مرات على الأقل بين المرة والأخرى نحو 5 دقائق، وإذا استمرت الأحمال في الزيادةيتم فصلها نهائيا من جانب الشركة، ما يضطر العميل للذهاب إلى الشركة لإعادة التيار.

قوة العداد مسبق الدفع

أما بالنسبة لـ العداد مسبق الدفع في المنازل يتحمل 80 أمبير، ما يعني أن لديه قدرة على تحمل الضغط الكهربائي لنحو 4 تكييفات بقدرة 1.5 حصان لكل تكييف، وذلك دون أي مشكلات في زيادة الأحمال الكهربائية.

ظهور كلمة Error على شاشة العداد

إذا ظهرت لك كلمة Error على شاشة العداد مسبق الدفع في المنزل ، فذلك يعني وجود عطل فني يحتاج اتخاذ الإجراء المناسب على حسب كود العطل الظاهر أمامك على الشاشة .

معنى الأكواد الخاصة بعداد الكهرباء