ايمي الجندي : شخصيتي في مسلسل المداح 5 أعرض من خلالها قضايا السوشيال ميديا

عبرت الممثلة الشابة إيمي الجندي عن سعادتها بالنجاح الذي حققه الجزء الخامس من مسلسل المداح بشكل عام وهو العمل الذي يقوم ببطولته النجم حماده هلال ويعرض ضمن مسلسلات شهر رمضان 2025.

وقالت ايمي الجندي في تصريحات صحفية إنها سعيدة بانضمامها للجزء الخامس من المسلسل، وخاصة ان العمل قد حقق نجاحا كبيرا في أجزاءه السابقة، مشيرة الي أنها اكتسبت جمهورا جديدا وهو جمهور كبير يتابع مسلسل المداح منذ عرض الأجزاء الأولي للعمل .

وقالت ايمي إنها سعيدة بردود الفعل حول شخصية سلمي التي تقدمها في المسلسل مشيرة أنها اجتهدت بشكل كبير حتي تقدم الشخصية لهذا الشكل الي ان يتفاعل معها الجمهور ومؤكدة ان شخصية سلمي هي شخصية مركبة وصعبة جدا.

واوضحت ايمي الجندي ان الشخصية لم تقف فقط عند فكرة انها تيك توكر فقط، بل تحاول سلمي ان تظهر قضايا وإيجابيات وسلبيات الشوشيال ميديا، اضافة الي تحول الشخصية الملبوسة من الجن.

تدور أحداث مسلسل "المداح 5" حول صابر المداح الذي يستمر في محاربة الجن، ويسعى بكل عزيمة للتغلب عليهم والتخلص من شرورهم، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات.

المسلسل من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، تامر شلتوت، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، حنان سليمان، محمد علي رزق، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي وحسني شتا.