جددي سفرتك .. إليك طريقة عمل اللحمة بصوص التمر هندي

تعد اللحمة بصوص التمر هندي من الأكلات الشهية وغير التقليدية ويمكن كسر روتين السفرة الرمضانية بها خاصة أن مذاقها شهى وشكلها جذاب.

نعرض لكم طريقة عمل اللحمة بصوص التمر هندي من خلال خطوات الشيف الشربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير اللحمة بصوص التمر هندي:

● لحمة ضاني

● بصل مفروم

● فصوص ثوم راس كاملة

● لومي مطحون

● قرفة

● كركم

● بهارات لحمة

● تمر هندي منقوع

● حبهان مطحون

● خضار مشكل

● ملح وفلفل

● كمون

● فحمة مشتعلة

للتقديم:

● أرز

● زبيب

● سوداني

طريقة عمل اللحمة بصوص التمر هندي:



حمري اللحمة الضاني في الزيت حتى تصل للون الذهبي

ضعي البصل والثوم وكل البهارات والتمر الهندي المنقوع واتركيها تغلي قليلا ثم ضعيها فى صينية أو طاجن أو ادخليها الفرن الساخن حتى تمام النضج ويقدم مع الأرز.

فوائد التمر هندي

مضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة هي مواد كيميائية طبيعية موجودة في بعض الأطعمة وتساعد الجسم على مكافحة تلف الخلايا الناتج عن الجذور الحرة ، وهي جزيئات غير مستقرة قد تسبب الإجهاد التأكسدي، وقد تؤدي إلى الأمراض ومشاكل صحية أخرى، بما في ذلك:

أمراض المناعة الذاتية .

أمراض القلب والأوعية الدموية والالتهابات.

إعتام عدسة العين .

سرطان.

الأمراض العصبية التنكسية ، مثل الزهايمر وباركنسون .

لكن مضادات الأكسدة تتعاون مع الجذور الحرة وتمنعها من التسلل إلى الجسم. هذا يعني أن لها فوائد صحية عامة كبيرة، والتمر الهندي غني بها فهو غني بشكل خاص بمضاد الأكسدة بيتا كاروتين ، الذي يدعم صحة العين .

مصدر جيد للمغنيسيوم

تحتوي حصة واحدة من التمر الهندي على أكثر من 25% من الكمية اليومية الموصى بها من الماغنيسيوم .

يدعم هذا العنصر الغذائي المهم أكثر من 300 عملية أساسية في جسمك، بما في ذلك تنظيم وظائف الأعصاب والعضلات، والحفاظ على التحكم في ضغط الدم والحفاظ على قوة العظام.

يساعد على تقليل الالتهاب

يرتبط الالتهاب في الجسم بمخاطر متعددة، بما في ذلك الإصابات والأمراض المزمنة، لكن تقليل الالتهاب يقلل من هذه المخاطر، ونظامك الغذائي يُسهم بشكل كبير في ذلك.

قلب التمر الهندي غني بالبوتاسيوم والبوليفينولات ، مثل الفلافونويدات، التي تُقلل الالتهابات و الفلافونويدات هي مواد كيميائية نباتية طبيعية ذات خصائص مضادة للأكسدة، ومضادات الأكسدة من أهم العوامل المُكافحة للالتهابات.

هذا لا يعني أن التمر الهندي وحده سيكون الحل الأمثل لمحاربة الالتهابات، ولكنه بالتأكيد قادر على المساعدة.