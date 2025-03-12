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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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دونجا في رامز إيلون مصر: عمري ما أغلط في جمهور الأهلي.. واللي عمله إمام بالبالونة عيب

دونجا في رامز إيلون مصر
دونجا في رامز إيلون مصر
هاني حسين

وقع نبيل عماد دونجا لاعب نادي الزمالك، ضحية مقلب برنامج " رامز إيلون مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر ".

 

سخرية رامز جلال من دونجا 


وقال رامز جلال عن دونجا ،:"  النهاردة معانا لاعيب كورة أونطجي تشوفه  تقول مينفعش يكون رياضي ده عيل سرسجي وينزل الماتش يشمر الشورط كأنه داخل زريبة ولو خد إندار يولعها نار".

وتابع رامز جلال :" إحنا معانا أيقونة القلعة البيضاء.. اللاعب أبو سنجة اللي ماشي بطبنجة.. عماد دونجا".

وقال رامز جلال عن دونجا : إيه البنطلون الكبير ده ده بنطلون سفرجية.. وإيه الجيبين دول.. دول جيبين ولا دولابين".

نفسي تبقى زملكاوي 


وقال نبيل دونجا لرامز جلال : “نفسي أقوله يبقى زملكاوي وميتعبناش”.

ورد رامز جلال :" يابني إحنا كدة كدة تاعبينكوا في النادي الأهلي".

 

سعري 50 مليون جنيه 

وبدأ الفنان رامز جلال، في تنفيذ فقرات مقلبه في نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك.

وقال دونجا :" عمري ما هغلط في جمهور النادي الأهلي أو جمهور أي نادي.

وقال دونجا في حواره مع رامز ، :" أنا سعري 50 مليون جنيه.. وزيزو أحرف مني وهو نجم مصر وأفريقيا".

وتابع دونجا :" قسما بالله هدغدغ المكان ده كله بس فكوني.. هكسر دماغك يا رامز ".

بالونة إمام عاشور 

ووجه رامز جلال حديثه لدونجا قائلا:" ليه اضايقت لما إمام عاشور نفخ البالونة".

ورد دونجا :" لا عيب طبعا".

انضمام أشرف بن شرقي للاهلي 

وعن انضمام أشرف بن شرقي للنادي الأهلي قال دونجا:" إضافة كبيرة للنادي الأهلي وكنت أتمنى يلعب في الزمالك".

وقال دونجا: زيزو أحرف من إمام عاشور.. وعمر جابر وشيكابالا هيفرحوا فيا بعد المقلب ده".

 

رامز ايلون مصر

ويعرض برنامج رامز جلال الجديد 2025 على شبكة قنوات MBC، يوميًا بعد المغرب كعادة كل عام ويستضيف خلاله العديد من المشاهير والنجوم والرياضيين من مصر والوطن العربي.

وكشف برومو رامز جلال 2025 الجديد رامز إيلون مصر عن بعض الضحايا الذين وقعوا ضحايا لمقلب رامز جلال و تضمن برومو رامز جلال 2025 الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب والفنان أحمد العوضي والفنانة فيفي عبده والمطرب حسام حبيب ومحمد عبد الرحمن ولاعب الأهلي إمام عاشور ونور النبوي وغيرهم من الفنانين ولاعبي الكرة .

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