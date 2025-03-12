بالصور .. يوسف عمر من كواليس مسلسل كامل العدد++

شارك الفنان يوسف عمر الجمهور صورا من كواليس مسلسل كامل العدد++ علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام



كتب يوسف عمر " خلصت رحلتي مع كامل العدد و كانت تجربة حلوة اوي و مع احلي ناس بجد وحشتوني و شكرا من قلبي و اتمني علي ميكونتش قدوة لحد "

يذكر أن نجح يوسف عمر في إبراز موهبته في الموسم الرمضاني من خلال مشاركته في الدراما المصرية والسعودية بأدوار متنوعة لفتت أنظار المشاهدين، فمن "باد بوي" في مسلسل كامل العدد ++

ويؤدي يوسف عمر في مسلسل كامل العدد ++، شخصية علي، الطالب الجامعي المستهتر الذي يعيد امتحاناته ويقابل فريدة حيث يحاول استمالتها وتحريضها ضد عائلتها، وينجح في إيقاع فريدة في حبه، والتحكم فيها، وكانت الشخصية مثار اهتمام المشاهدين خاصة مع امتلاكه كل مواصفات الـ "باد بوي" من وسامة وشخصية جريئة ومحاولاته للسيطرة على من يحبه.

مسلسل "كامل العدد++" إخراج خالد الخلفاوي، تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، ويشارك يوسف عمر في بطولته مع عدد كبير من النجوم: دينا الشربيني، حسين فهمي ، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد كمال، ألفت إمام، ميمي جمال، يوسف عمر ، انجي المقدم ، لينا صوفيا، عمرو صالح، حمزة دياب، جاسيكا حسام الدين، مالك عماد والطفلة سيليا محمد سعد.