أحمد موسى: تأهيل طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية على أعلى مستوى من التدريب

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه يتم اختيار نماذج مصرية مثالية للانضمام إلى الاكاديمية العسكرية المصرية .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لازم الواحد يكون فخور بتواجد شباب يمثلنا يحصلون على هذا القدر من التدريب والعمل داخل الأكاديمية العسكرية المصرية".

وتابع الإعلامي احمد موسى :" يتم اختيار أفضل النماذج من الفتيات وعلى أعلى مستوى بالأكاديمية العسكرية المصرية ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" يتم تأهيل طلاب الاكاديمية العسكرية المصرية على أعلى مستوى من التدريب ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" لازم كل مواطن في مصر يكون فخور بأنباء الاكاديمية العسكرية المصرية الذين يدافعون عن الدولة المصرية ".