صامويل وريبرج: جهود إدارة ترامب تركز على إعادة إعمار قطاع غزة

أكد صاموريل وريبريج، المتحدث الإقليمي بأسم الخارجية الامريكية، أن المجتمع الدولي يركز على إعادة الإعمار في قطاع غزة، والرئيس ترامب يعلم انه لا بد من توفير الظروف المعيشية المناسبة بالقطاع .

وقال صامويل وريبرج، خلال لقاء له على فضائية اكسترا نيوز"، أن الظروف الراهنة في قطاع غزة صعبة، مؤكدا أن جهود إدارة ترامب تركز على إعادة إعمار قطاع غزة.

وقف للحرب وإعادة الإعمار

وتابع المتحدث الأقليمي باسم الخارجية الامريكية، أن ترامب كان يقترح على الإدارة الفلسطينية و الإسرائيلية أن يكون هناك وقف للحرب وإعادة الإعمار بناءا على التنسيق من مصر وقطر لمباردة وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لا تسعى لطرد الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدا أن إدارة ترامب لديها مخاوف من إدارة حماس لقطاع غزة.