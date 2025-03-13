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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل يترك الأهلي في المونديال؟ منتخب سلوفينيا تحت 21 عاما يستدعي جراديشار

جراديشار
جراديشار
خالد يوسف

رغم محاولات الأهلي عقد صفقات جديدة، وبعد أن وجد ضالته الهجومية في السلوفيني جراديشار، فوجئ النادي الأهلي بقرار منتخب سلوفينيا باستدعاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإنضمام إلى صفوف المنتخب تحت 21 عام.

جراديشار على رأس قائمة سلوفينيا

تصدر مهاجم النادي الأهلي الجديد نيجك جراديشار، قائمة منتخب سلوفينيا تحت 21 عام، والتي ضمت 23 لاعبًا.


وأعلن ميلينكو أسيموفيتش، المدير الفني لمنتخب سلوفينيا تحت 21 عامًا، قائمة لاعبيه لمعسكر مارس الجاري، والتي شهدت استدعاء نيتش جراديشار لاعب الأهلي.

منتخب سلوفينيا يطلب مهاجمه لبطولة أوروبا

يستعد المنتخب السلوفيني، لخوض مواجهتين وديتين أمام أوكرانيا وفنلندا يومي 21 و 25 مارس الحالي، وهي فترة التوقف الدولي لأداء المنتخبات مباريات ضمن الاجندة الدولية.


ومن المقرر أن يشارك منتخب سلوفينيا تحت 21 عام في بطولة أوروبا في الصيف الحالي، ويتم الاستعداد للبطولة في الوقت الحالي بخوض مواجهات ودية .

هل يفرط الأهلي في مهاجمه خلال المونديال؟

في السياق ذاته، يتواجد الأهلى مع 31 فريقا من كل أنحاء العالم، للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، بشكلها الجديد، وينتظر بالفعل حصول الأهلي على 15 مليون دولار على الأقل، وبالتالي فلن يتم التفريط في أي لاعب خلال تلك الفترة.


وتقام بطولة كأس الأمم الأوروبية من 11 إلى 28 يونيو، بالتزامن مع كأس العالم للأندية، الذي سينطلق في 14 يونيو، وينتهي في 13 يوليو.


جراديشار سبب تأهل بلاده لأمم أوروبا

شارك المهاجم السلوفيني جراديشار في ٨ مباريات مع النادي الأهلي منذ انضمامه، نجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة مثلهم، وهو رقم جيد لمهاجم جديد يشير الخبراء الى أنه سيشكل قوة لخط هجوم الأهلي في البطولة.

ويعد جراديشار أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها أسيموفيتش في منتخب سلوفينيا، حيث شارك اللاعب رفقة منتخب بلاده منذ بداية مرحلة التصفيات.

وشارك لاعب الأهلي مع منتخب سلوفينيا تحت 21 عامًا في 9 مباريات منذ مارس 2023، وساهم في تأهله إلى بطولة أمم أوروبا يورو تحت 21 عامًا، كما قاد سلوفينيا أمام الولايات المتحدة الأمريكية، في المواجهة الودية التي جمعت بين المنتخبين يوم 20 يناير الماضي.

ماذا تقول اللوائح عن احتفاظ الأهلي بـ جراديشار؟

تنص المادة 22، من لوائح فيفا على التزام الأندية بالموافقة على انضمام لاعبيها للمنتخبات في الأجندة الدولية.


وتنص المادة 22 الفقرة 5 من لائحة «فيفا» الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، على أن «الأجندة الدولية لشهر يونيو 2025 خلال الفترة من 2 إلى 10 يونيو ملزمة لجميع الأندية المشاركة بكأس العالم للأندية 2025».

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