قبل اللجوء لـ فيفا.. تفاصيل محاولات وزير الرياضة لحسم أزمة مباراة القمة و منع التصعيد

لا تزال أزمة انسحاب الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك مستمرة، حيث دخلت مرحلة جديدة من التصعيد، وهو ما دفع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الى التدخل بشكل مباشر لمحاولة احتواء الموقف قبل أن يصل إلى أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والمحكمة الرياضية الدولية.

اجتماع حاسم بين الوزير والخطيب خلال ساعات

و كشفت مصادر بالنادي الأهلي، أن وزير الرياضة أشرف صبحي سيعقد اجتماعًا طارئًا مع مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة الكابتن محمود الخطيب، خلال الساعات القادمة.

ويناقش صبحي تداعيات قرار رابطة الأندية، التي أصرت على خصم نقاط من الأهلي وعدم إعادة المباراة، وهو ما تراه الإدارة الحمراء قرارًا ظالمًا يستهدف الفريق ويؤثر على نزاهة المنافسة في الدوري المصري الممتاز.

محاولة للوصول إلى حل وسط قبل التصعيد

يأتي هذا الاجتماع، في إطار سعي وزير الرياضة للوصول إلى ترضية مناسبة لجميع الأطراف، في ظل تهديد الأهلي باتخاذ خطوات قانونية قد تصل إلى الفيفا والمحكمة الرياضية، وهو ما قد يفتح أزمة دولية جديدة في الكرة المصرية.

ويرى الأهلي، أن موقفه قوي، خاصة بعد تجاهل اتحاد الكرة لمطلبه بتعيين طاقم تحكيم أجنبي، ثم استقدام حكم سعودي بعد انسحابه، مما يعزز فرضية التعنت ضد النادي.

الساعات القادمة تحسم مصير الأهلي في الدوري

في حال عدم التوصل إلى حل يرضي الأهلي، فقد يتم التصعيد رسميًا من القلعة الحمراء، مما يهدد استقرار بطولة الدوري، خاصة مع دخول أطراف أخرى مثل اتحاد الكرة ورابطة الأندية على خط الأزمة.

وتأتي هذه الخطوة في محاولة من وزير الرياضة للوصول إلى حل وسط يُرضي جميع الأطراف، ويمنع تصاعد الأمور بشكل أكبر، ومن المقرر أن تكون الساعات القادمة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل الأهلي في بطولة الدوري.

قرار الجبلاية يحدد خطوة الأهلي التالية

ينتظر مسئولو النادى الأهلى صدور القرار الرسمى من الجبلاية والرابطة بشأن أزمة مباراة القمة، حيث ستحدد تلك القرارات موقفه من استكمال منافسات بطولة الدورى، بحيث يستكمل البطولة لو تمت الموافقة على مطالبه فى تأجيل لقاء القمة ولعبها فى وجود طاقم تحكيم أجنبى، أو الانسحاب من المسابقة بشكل نهائى حال اعتماد انسحابه من المباراة وفوز الزمالك فى القمة 130.