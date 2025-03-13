ريال مدريد يتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال على حساب أتلتيكو

حجز ريال مدريد مقعده في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تفوقه على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 2-2.

دخل أتلتيكو اللقاء بإصرار على تعويض خسارته 2-1 في الذهاب، ونجح في تسجيل هدف مبكر عبر ألفارو موراتا في الدقيقة 18، ليعيد المواجهة إلى نقطة التعادل. حاول ريال مدريد إدراك التعادل، لكنه واجه دفاعًا صلبًا بقيادة يان أوبلاك، لينتهي الوقت الأصلي 1-0 لصالح أتلتيكو، ويمتد اللقاء إلى الأشواط الإضافية دون تغيير في النتيجة.

في ركلات الترجيح، تألق تيبو كورتوا بالتصدي لمحاولتين، بينما سجل لريال مدريد كل من كيليان مبابي، جود بيلينغهام، فيدي فالفيردي، وأنطونيو روديغر، فيما أهدر لوكاس فاسكيز. على الجانب الآخر، سجل لأتلتيكو رودريغو دي بول وخوسيه ماريا خيمينيز، في حين أضاع ماركوس يورينتي وفرناندو توريس.

بهذا الفوز، يتأهل ريال مدريد لملاقاة أرسنال في ربع النهائي، في مواجهة تعيد للأذهان لقاءهما الوحيد في البطولة عام 2006، حين حسم الفريق الإنجليزي المواجهة بهدف تييري هنري. يسعى ريال مدريد لمواصلة مشواره نحو تعزيز رقمه القياسي في عدد ألقاب دوري الأبطال، بينما يطمح أرسنال للوصول إلى نصف النهائي لأول مرة منذ 2009.