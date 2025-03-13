قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زاد انتشاره مؤخرا.. اكتشف أعراض سرطان القولون والمستقيم
اتصالات رفيعة المستوى بين أمريكا وروسيا.. وويتكوف إلى موسكو
هل يترك الأهلي في المونديال؟ منتخب سلوفينيا تحت 21 عاما يستدعي جراديشار
المرض والوحدة| نجوى فؤاد تدخل في نوبة بكاء شديدة على الهواء
أبطال أوروبا | ريال مدريد يفوز على أتلتيكو .. ويضرب موعدا مع آرسنال
بريطانيا تلوح بإعادة فرض عقوبات أممية على إيران
ريال مدريد يتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال على حساب أتلتيكو
بعد تعادل بيراميدز..الدردير: الدوري يا زمالك
دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان.. وردت في المصحف ومستجابة
موعد انتهاء الموجة الحارة فى مصر.. هذا يوم الذروة
أدلة جنائية وتحريات.. النيابة تحقق في مصرع طفلتين بحريق شقة البدرشين
بسبب مشاكل مادية.. مُدرسة تنهي حياتها بالسم في البساتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال على حساب أتلتيكو

ريال مدريد
ريال مدريد
رباب الهواري

حجز ريال مدريد مقعده في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تفوقه على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 2-2.

دخل أتلتيكو اللقاء بإصرار على تعويض خسارته 2-1 في الذهاب، ونجح في تسجيل هدف مبكر عبر ألفارو موراتا في الدقيقة 18، ليعيد المواجهة إلى نقطة التعادل. حاول ريال مدريد إدراك التعادل، لكنه واجه دفاعًا صلبًا بقيادة يان أوبلاك، لينتهي الوقت الأصلي 1-0 لصالح أتلتيكو، ويمتد اللقاء إلى الأشواط الإضافية دون تغيير في النتيجة.

في ركلات الترجيح، تألق تيبو كورتوا بالتصدي لمحاولتين، بينما سجل لريال مدريد كل من كيليان مبابي، جود بيلينغهام، فيدي فالفيردي، وأنطونيو روديغر، فيما أهدر لوكاس فاسكيز. على الجانب الآخر، سجل لأتلتيكو رودريغو دي بول وخوسيه ماريا خيمينيز، في حين أضاع ماركوس يورينتي وفرناندو توريس.

بهذا الفوز، يتأهل ريال مدريد لملاقاة أرسنال في ربع النهائي، في مواجهة تعيد للأذهان لقاءهما الوحيد في البطولة عام 2006، حين حسم الفريق الإنجليزي المواجهة بهدف تييري هنري. يسعى ريال مدريد لمواصلة مشواره نحو تعزيز رقمه القياسي في عدد ألقاب دوري الأبطال، بينما يطمح أرسنال للوصول إلى نصف النهائي لأول مرة منذ 2009.

ريال مدريد أتليتكو مدريد كرة عالمية اخبار الرياضة دورى ابطال اوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي والزمالك

هل تعاد مباراة الأهلي والزمالك اليوم الأربعاء؟.. صحيفة سعودية تكشف مفاجأة

مصطفى مدبولي

رئيس الحكومة يعلن مفاجأة سارة للمصريين بعد عيد الفطر

الأهلي

الأهلي يكشف موقفه من التراجع عن الانسحاب من الدوري والمشاركة في كأس الرابطة

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري

يجب أن نعي قدر مصر.. أشرف صبحي يوجه رسالة مهمة

أحمد موسى

تحكيم إيطالي.. أحمد موسى يكشف مفاجأة مدوية عن مباراة القمة

النادي الأهلي

الأهلي يتمسك بموقفه ويرفض استكمال مسابقة الدوري

مصطفى مدبولي

بشأن دعم السولار.. بشرى سارة من الحكومة للمواطنين

أحمد موسى

عاش الأهلي.. أحمد موسى يلوم على الزمالك بعد أزمة القمة

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر

إنشاء 3 كليات جديدة بجامعة الأزهر في أسيوط والسادات

صلاة التراويح

هل يجوز أداء صلاة التراويح بأقل من 8 ركعات.. اعرف الموقف الشرعي

المصحف

خالد الجندى يكشف عن إعجاز لغوي بالقرآن بكلمة من 11 حرفا

بالصور

زاد انتشاره مؤخرا.. اكتشف أعراض سرطان القولون والمستقيم

القولون
القولون
القولون

نظام غذائي يحمي الكبد من السرطان والأمراض الخطيرة .. اكتشفه

الكبد
الكبد
الكبد

مبيسمعش الكلام.. اعرف ازاى تغير الطفل العنيد| تفاصيل

الطفل العنيد
الطفل العنيد
الطفل العنيد

مسلسل الكابتن الحلقة 13.. حسام يخطط لإفساد زواج كايا وطارق

مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن

فيديو

حسام حبيب وشيرين

حسام حبيب يكسر صمته ويفتح النار على شيرين: كفاية أذى

تصريحات أحمد كريمة

الست لازم تساعد جوزها يتجوز بدل ما يغلط.. تصريحات أحمد كريمة تثير الجدل

مي عمر

مي عمر عن دورها في إش إش: رقاصة بس عندها طموح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شمس الموسيقى العربية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نصر العاشر من رمضان .. عندما حطم الصائمون أسطورة جيش إسرائيل

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الْوَعْي الرَّقَمِيّ.. الْمَاهيّةُ وَاَلْأَهَمْيّةُ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

المزيد