موجة حارة مفاجئة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار نهارًا مع انخفاض في درجات الحرارة ليلاً، حيث يميل الطقس إلى البرودة في الصباح الباكر على معظم الأنحاء.



ظواهر جوية مؤثرة في عدة مناطق

القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية: تشهد هذه المناطق شبورة مائية مع سرعة رياح تصل إلى 18 كم/ساعة.

الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: تسجل هذه المناطق شبورة مائية أيضًا، ولكن مع سرعة رياح تصل إلى 24 كم/ساعة.

سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد: يتوقع هطول أمطار مع سرعة رياح تبلغ 24 كم/ساعة.

شمال الصعيد: تشهد هذه المناطق أيضًا شبورة مائية مع سرعة رياح تصل إلى 18 كم/ساعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة: العظمى 31°، الصغرى 19°

العاصمة الإدارية: العظمى 31°، الصغرى 18°

الإسكندرية: العظمى 29°، الصغرى 17°

بورسعيد: العظمى 28°، الصغرى 17°

الإسماعيلية: العظمى 32°، الصغرى 18°

العريش: العظمى 31°، الصغرى 18°

رأس سدر: العظمى 28°، الصغرى 17°

شرم الشيخ: العظمى 32°، الصغرى 20°

الغردقة: العظمى 31°، الصغرى 20°

الأقصر: العظمى 34°، الصغرى 17°

أسوان: العظمى 34°، الصغرى 17°

العلمين الجديدة: العظمى 28°، الصغرى 17°

مطروح: العظمى 27°، الصغرى 16°