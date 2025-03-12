ارتفاع درجة الحرارة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 12 مارس

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم، الأربعاء، ارتفاعا في درجات الحرارة، ما سيؤثر على حالة الطقس في مختلف المناطق.

الطقس المتوقع في مختلف المناطق

وأوضح القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة على القاهرة الكبرى حتى شمال البلاد وشمال الصعيد.

وبالنسبة لجنوب سيناء وجنوب الصعيد فسيكون الطقس حارًا.

في المقابل، سيظل الطقس باردًا ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب أنحاء البلاد.

شبورة مائية

وقال القياتي إنه من المتوقع أن تشهد بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية شبورة مائية صباحًا قد تصل إلى حد الضباب.

وأكد أنه يجب توخي الحذر أثناء القيادة على هذه الطرق، خاصة في الصباح الباكر، لتجنب أي حوادث.

تفاصيل حالة الملاحة البحرية

وفيما يخص نشاط الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، أوضح القياتي أن حركة الأمواج ستكون معتدلة، ما يتيح للملاحة البحرية استئناف نشاطها بشكل طبيعي دون تأثر كبير بالظروف الجوية.

نصائح لسلامة القيادة والملاحة

ونصح الدكتور محمود القياتي بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية، خاصة في ساعات الصباح الباكر، بالإضافة إلى متابعة الحالة الجوية قبل القيام بأي أنشطة بحرية لضمان السلامة.