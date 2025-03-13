تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 5 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و980 شاحنة و85 سيارة.



وأوضح المركز في بيان اليوم الخميس، أن حركة الواردات شملت 3500 طن بضائع،و483 شاحنة و83 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع،و497 شاحنة و2 سيارة حيث شهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينة سينا بينما غادرت السفينة ALCUDIA EXPRESS، كما تم تداول 3900 طن بضائع و410 شاحنات بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهى كوين نفرتيتي و، بريدج، وآور وآيلة.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1610 ركاب بموانيها.