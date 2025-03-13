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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يسلم 4000 شنطة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ،  استلام وتسلم 4000 شنطة مواد غذائية كدفعة أولي مقدمة من وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والتي تقوم بتوزيعها على المستحقين وفقًا لمبدأ الأولوية من خلال الإدارات الاجتماعية التابعة لها بالمراكز والمدن والاحياء وذلك في اطار مشروع السلع الغذائية بين وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والتموين.

استلام وتسليم الدفعة الاولي بعدد 4000 شنطة بإجمالي وزن 20 طن 

واوضح محافظ الدقهلية انه تم اليوم استلام وتسليم الدفعة الاولي بعدد 4000 شنطه باجمالي وزن 20 طن مواد غذائية من الارز والسكر والمكرونة و ان اجمالي ما سوف تتسلمه المحافظة من وزارة الأوقاف من تلك المواد الغذائية لتوزيعه علي الاسر الاولي بالرعاية خلال شهر رمضان يبلغ 35 طن بإجمالي 7000 شنطة مواد غذائية اجمالي الدفعتين الاولي والثانية 

واشار أنه سيتم إيصالها الي مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم،مع استمرار المتابعة للتأكد من وصولها لمستحقيها، واوضح انه سيتم توزيع الدفعة الاولي من الشنط الغذائية عدد 10 من الإدارات الاجتماعية لمراكز "أجا والجمالية والسنبلاوين وبلقاس وبني عبيد وتمي الامديد ودكرنس وحي غرب المنصورة ومنية النصر وميت غمر"

 اشاده بجهود وزارت الأوقاف والتضامن الاجتماعي والتموين في توفير المواد الغذائية

واشاد محافظ الدقهلية بجهود وزارت الأوقاف والتضامن الاجتماعي والتموين في توفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجهات المختلفة لخدمة المواطنين وتحقيق التكافل الاجتماعي وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
حضر التسليم والتسلم، الدكتور محمد عوض وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتورة هاله عبد الرازق جوده وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

رمضان الدقهلية محافظ الاسر اوقاف

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