مكتبة مصر العامة الرئيسية تحصد جائزة التميز من أكاديمية سيسكو للشبكات

واصلت مكتبة مصر العامة - الفرع الرئيسي بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، من خلال مركز التدريب التابع لها، تميزها في مجال تعليم تكنولوجيا المعلومات، حيث حصلت مؤخرًا على جائزة "5 سنوات من الخدمة" من أكاديمية سيسكو للشبكات، تقديرًا لجهودها الرائدة في تقديم برامج تدريبية متخصصة في مجال الشبكات.

وتعكس هذه الجائزة التزام المكتبة بتوفير أحدث التقنيات والبرامج التعليمية التي تواكب احتياجات سوق العمل، مما يساهم في إعداد وتأهيل الكوادر الشابة للحصول على شهادات دولية معترف بها في مجال الشبكات، وفتح آفاق جديدة لهم في سوق العمل.

وفي هذا السياق، أعربت رانيا شرعان، مديرة المكتبة، عن اعتزازها بهذا التكريم، مؤكدة على أهمية التعاون المستمر مع أكاديمية سيسكو للشبكات في تطوير مهارات الشباب المصري، قائلة: "نحن نسعى باستمرار إلى تطوير برامجنا التدريبية لتلبية متطلبات سوق العمل، وتوفير بيئة تعليمية محفزة تساعد المتدربين على تحقيق أهدافهم المهنية".

وتعتزم مكتبة مصر العامة - الفرع الرئيسي، مواصلة تقديم برامج أكاديمية سيسكو للشبكات، مع العمل على توسيع نطاق التعاون لتشمل مجالات أخرى في تكنولوجيا المعلومات، بما يضمن تقديم فرص تعليمية أكثر تنوعًا وفعالية لمختلف فئات المجتمع.

وتعد مكتبة مصر العامة بمثابة بيت خبرة متخصص له سمعة رائدة في تخصص المكتبات؛ فيتم الاستعانة بالعاملين داخل المكتبة لتدريب العاملين الجدد عند افتتاح مكتبات جديدة، أو العاملين القدامى من هيئات أخرى داخل مصر وخارجها في ربوع الوطن العربي، حيث يمتلك العاملون خبرة واسعة في إدارة عمليات وأنشطة المكتبات بما تتيحه المكتبة لهم من دورات تدريبية متنوعة، وبما أتاحته لهم المكتبة بالتدريب على ثلاث أنظمة مختلفة لإدارة عمليات المكتبة، وبما تتيحه لهم من حضور مؤتمرات محلية وعربية ودولية؛ بالإضافة لتشجيع العاملين على تقديم أوراق بحثية تحكي عن تجربتهم في العمل لتقديم خبراتهم وتجاربهم من الأخرين والحصول على أفكار جديدة للأنشطة والخدمات من زملاء المهنة.