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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

البحوث الإسلامية: أسبوع الدعوة يستهدف تحصين عقول الشباب وتعزيز الفكر الوسطي

جانب من الندوه
جانب من الندوه
عبد الرحمن محمد

اختتم مجمع البحوث الإسلامية فعاليات الأسبوع السادس للدعوة، الذي جاء تحت عنوان «الوعي الفكري والشباب.. تحديات وآمال»، بمشاركة نخبة من علماء الأزهر الشريف. وشهد الأسبوع خمس ندوات علمية عقدت بكليات جامعة الأزهر، ناقشت قضايا فكرية ومجتمعية تمس الشباب، مثل الهوية والقيم والأخلاق، وأهمية استلهام الدروس من التاريخ.

أكد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن الهدف من هذه الفعاليات هو تحصين عقول الشباب من الأفكار المتطرفة وتعزيز الفكر الوسطي. 

كما أوضح الدكتور حسن يحيى، الأمين المساعد للجنة العليا لشؤون الدعوة، أن التفاعل الإيجابي من الشباب يعكس أهمية استمرار مثل هذه المبادرات في المؤسسات التعليمية.

يُذكر أن هذه السلسلة من الأسابيع الدعوية نُظّمت في عدد من الجامعات المصرية، بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة، وترسيخ القيم والأخلاق، ومجابهة الفكر المتطرف.

مجمع البحوث الإسلامية فعاليات الأسبوع السادس فعاليات الأسبوع السادس للدعوة الوعي الفكري

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