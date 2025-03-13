قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ صدى البلد حقيقة الفسق والفجور بمشرحة أسوان
نواب البرلمان: طرح 400 ألف شقة يٌحسن جودة حياة المواطنين ويٌعزز الاستقرار
سعد شلبي: لا يوجد تنسيق بين رابطة الأندية وإتحاد الكرة
13 رمضان.. أحداث تاريخية مهمة وقعت في هذا اليوم.. تعرف عليها
خدمات تعليمية وتنموية للكنيسة القبطية في نيبال.. صور
شبانة يكشف حقيقة توقيع الأهلي عقوبة على نجم الفريق
إصابة 11شخصا في انقلاب أتوبيس بمياه ترعة بالشرقية
جامعة سوهاج تهدي كراسي متحركة كهربائية للطلاب ذوي الهمم
عاشوا قبل مليون سنة .. اكتشاف شظايا عظام فى كهف| مالقصة؟
مساعد بوتين: روسيا تعارض وقف إطلاق النار المؤقت في الحرب الأوكرانية
163 ألف دولار تُدخل اليوتيوبر أحمد أبو زيد قفص الاتهام.. والمحكمة تحسم مصيره السبت
مرصد الأزهر: 7 عمليات إرهابية في وسط أفريقيا ومقـ.تل 98 شخصًا خلال فبراير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة في هذا الموعد.. مواجهات نارية مرتقبة بين عمالقة القارة

دوري أبطال آسيا للنخبة
دوري أبطال آسيا للنخبة
عبدالحكيم أبوعلم

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الآسيوية إلى مقر الاتحاد الآسيوي في كوالالمبور يوم الاثنين المقبل حيث ستجرى قرعة الأدوار النهائية لدوري أبطال آسيا للنخبة 2024 / 2025.

وستحدد القرعة مسار المنافسة من دور الثمانية وصولا إلى النهائي المنتظر، في المباريات السبع بنظام التجمع والتي ستقام في مدينة جدة بالسعودية، وذلك خلال الفترة من 25 أبريل إلى 3 مايوالمقبلين.

وللمرة الأولى منذ نسخة عام 2013، سوف تشهد البطولة مواجهات مباشرة بين أندية الشرق والغرب في دور الثمانية، حيث لن يكون هناك تقسيم إقليمي بين الأندية، مما يعد بمواجهات قوية ومثيرة بين أقوى الأندية في القارة.

وسيتولى نجم الكرة السعودية السابق، حمد المنتشري، الفائز بلقب دوري أبطال آسيا عامي 2004 و2005 مع نادي الاتحاد، دور المساعدة في سحب القرعة، ليضيف المزيد من الأهمية إلى الحدث.

وتأهلت ثمانية فرق إلى دور الثمانية بعد انتهاء منافسات دور الـ16 يوم الأربعاء، حيث حجزت أندية الهلال السعودي، الأهلي السعودي، النصر السعودي، والسد القطري مقاعدها عن منطقة الغرب، في حين تأهلت أندية يوكوهاما إف مارينوس الياباني، وكاواساكي فرونتال الياباني، جوانغجو الكوري الجنوبي ، وبوريرام يونايتد التايلاندي عن منطقة الشرق.

ويطمح الهلال، بطل نسختي 2019 و2021، والسد، بطل 2011، إلى استعادة أمجادهما القارية، بينما يسعى الأهلي السعودي (وصيف 2012) ويوكوهاما إف مارينوس (وصيف 2023 / 2024) إلى تحقيق اللقب الأول لهما.

من جانبه، نجح جوانغجو في بلوغ دور الثمانية في ظهوره الأول على الساحة القارية، ليكون أول فريق يحقق هذا الإنجاز منذ فيسيل كوبي الياباني عام 2020.

وسيتم توزيع الأندية الثمانية على ثمانية مراكز من (أيه 1 إلى أيه 4 ومن بي 1 إلى بي 4) لضمان مواجهات بين أندية الشرق والغرب،

وسيتم تقسيم الأندية إلى مستويين وفقاً للمنطقة الجغرافية، وسيكون الهلال الفريق الأعلى تصنيفاً في منطقة الغرب، بينما يتصدر يوكوهاما إف مارينوس تصنيف فرق الشرق، وذلك بناءً على نتائج مرحلة الدوري.

بحسب المادة 3ر8 من لوائح البطولة، فإن الهلال، باعتباره صاحب أفضل سجل نتائج، سيكون المصنف الأول في القرعة ويشغل المركز ايه 1 لخوض المباراة الأولى في دور الثمانية، بينما سيتم وضع يوكوهاما مارينوس في المركز أيه 3 وسيتم بعد ذلك سحب الفرق الثلاثة المتبقية من غرب آسيا لتوزيعها على المراكز أيه 2 وبي 3 وبي 4 ثم يتم سحب الفرق الثلاثة من شرق آسيا لتحديد مراكزها في بي 1 وبي 2 وأي4.

وتقام مباريات دور الثمانية في الفترة من 25 إلى 27 أبريل على أن تجري مباراتي الدور قبل النهائي يومي 29 و30 منذ ذات الشهر.

وتقام المباراة النهائية يوم السبت 3 مايو2025، على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، حيث سيكون اللقب القاري على المحك إلى جانب جائزة مالية قياسية تبلغ 12 مليون دولار أميركي على الأقل.

الاتحاد الآسيوي كوالالمبور دوري أبطال آسيا للنخبة الأهلي السعودي حمد المنتشري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف الزيادات على بطاقات التموين.. 250 جنيه للبطاقة

موعد صرف الزيادات على بطاقات التموين.. 250 جنيه للبطاقة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

لقطة من فيديو المشاجرة

حطموا سيارة.. النيابة تحقق في فيديو مشاجرة مدينة الفردوس

مشاجرة مدينة الفردوس

السيارة اتهشمت| القصة الكاملة لمشاجرة مدينة الفردوس وتطورات الحادث في الجيزة

عملة مصرية

هل يصرف معاش أبريل 2025 قبل إجازة عيد الفطر المبارك؟

الشيخ عويضة عثمان

هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأخ المحتاج .. الإفتاء ترد

الإعلامى أحمد موسى

أحمد موسى: رابطة الأندية تعلن عقوبات النادى الأهلى السبت المقبل

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفى

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025

ترشيحاتنا

جانب من الندوه

البحوث الإسلامية: أسبوع الدعوة يستهدف تحصين عقول الشباب وتعزيز الفكر الوسطي

عدد أيام شهر رمضان

29 يومًا.. المعهد القومي للبحوث الفلكية يعلن مدة شهر رمضان فلكيًا

جانب من اللقاء

«لغة القرآن».. ملتقى الأوقاف الفكري بمسجد الحسين في الليلة الثالثة عشرة من رمضان

بالصور

الشرقية تكرم أسر شهداء القوات المسلحة ومصابي العمليات الحربية بقصر ثقافة الزقازيق

تكريم محافظ الشرقية
تكريم محافظ الشرقية
تكريم محافظ الشرقية

ضبط طن و500 كيلو دقيق وزيت طعام مجهول المصدر بكفر صقر الشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

سلوى عثمان في ضيافة صدي البلد لتكريمها عن مسلسل سيد الناس

سلوي عثمان
سلوي عثمان
سلوي عثمان

في اليوم العالمي لها.. كل ما لا تعرفه عن مرض الكلى المزمن

الكلى
الكلى
الكلى

فيديو

أحمد العوضي

هتجوز بعد العيد.. أحمد العوضي يعلن موعد حفل زفافه

عصام كاريكا

كنت عارف المقلب .. عصام كاريكا يكشف المستور عن برنامج رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شمس الموسيقى العربية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نصر العاشر من رمضان .. عندما حطم الصائمون أسطورة جيش إسرائيل

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الْوَعْي الرَّقَمِيّ.. الْمَاهيّةُ وَاَلْأَهَمْيّةُ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

المزيد