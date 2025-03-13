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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يناقش جهود إدارة التخطيط العمراني في اعتماد وتحديث الأحوزة العمرانية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الداعمة لجهود الدولة في اعتماد وتحديث الأحوزة العمرانية للتجمعات بنطاق المحافظة والتي تهدف إلي تحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة و التحكم فى النمو العشوائى للمبانى و تحسين البيئة العمرانية والحفاظ علي الرقعة الزراعية .

 

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة _والذي  عرضه المهندس رامي رجب مدير الإدارة _ وتضمن الإشارة إلى حزمة من الجهود  والأجراءات التي نفذتها الإدارة في هذا الملف ، وشملت مخاطبة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى _بصفتها الجهة المسئولة عن اعداد المخططات الاستراتيجية وفقاً لاحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية_ باعتماد المخططات الاستراتيجية  لكافة مدن  وقرى و عزب  بنى سويف و التى من إحدى مخرجاتها الحيز العمرانى

 

وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية تم موافاة المحافظة من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالأحوزة العمرانية لكافة التجمعات المعتمدة التي لم يتم إعتماد أحوزة عمرانية لها من قبل وقد تم التأكيد من  الهيئة العامة للتخطيط العمرانى على الانتهاء من اعداد كافة الاحوزة العمرانية لمدن و قرى و عزب المحافظة بنسبة إنجاز 100% .

 

كما يجرى حاليا  التنسيق مع الهيئة التخطيط العمرانى لتحديث الاحوزة العمرانية المعتمدة لاستيعاب كافة احتياجات التجمعات العمرانية من السكن و الخدمات و الأنشطة وضم الكتل السكنية التي فقدت مقومات الزراعة والمجاورة للحيز العمراني الحالي ، خاصة مع عدم تحديث الأحوزة العمرانية لقري المحافظة منذ  2006 ،حيث تم إعداد تحديث للحيز العمرانى لمدينة اهناسيا و اعتماده عام 2021 وكذا تحديث الحيز العمرانى لمدينة ناصر و اعتماده عام 2024.

 

بالإضافة إلى موافاة المحافظة بتحديث الأحوزة العمرانية لكافة قرى مركز بنى سويف و عددها 34 قرية خلال عامي 2023 و 2024 ، بينما يجرى تحديث المخططات الاستراتيجية و الأحوزة العمرانية للقرى الاكثر نمواً بمركزى الواسطى و الفشن بعدد 33 قرية ( 15 قرية بالواسطى  و 18 قرية بالفشن )، فضلا عن موافاة المحافظة بتحديث الأحوزة العمرانية لعدد( 37) عزبة تابعة لمركز بنى سويف

 

من ناحيته وجه محافظ بني سويف باستمرار التنسيق والمتابعة مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى للانتهاء من تحديث كافة الأحوزة العمرانية المعتمدة لاستيعاب و مواكبة التغيرات السكانية و العمرانية و الاقتصادية بالمحافظة وتحقيق التنمية المتوازنة بين المدينة و التجمعات المحيطة و تدعيم المرافق الاساسية و عدم إهدار ملكيات المواطنين و حل مشكلات الطرق و المحاور الرئيسية بها بما يتناسب مع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

بني سويف الفشن ببا

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