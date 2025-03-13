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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

يونيسف: نؤكد ضرورة خفض التصعيد في السودان وعدم عرقلة وصول المساعدات إلى المحتاجين

السودان
السودان
هاني حسين

أكدت منظمة يونيسف، ضرورة خفض التصعيد في السودان وعدم عرقلة وصول المساعدات إلى المحتاجين، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت يونيسف: “ نتوقع معاناة أكثر من 770 ألف طفل من سوء التغذية الحاد في السودان هذا العام”.

يجب وقف الانتهاكات بحق المدنيين 

وأضافت يونيسف: “يجب وقف الانتهاكات بحق المدنيين في السودان والتزام الأطراف بالقانون الدولي وتسهيل الحوار السياسي”.

وتابعت يونيسف:" يجب حماية العاملين في مجال المساعدات الإنسانية بالسودان".

وأكملت يونيسف: نحتاج إلى مليار دولار لتوفير المساعدات المنقذة للحياة لنحو 8.7 مليون طفل".

اشتباكات السودان اخبار التوك شو الخرطوم يونيسيف

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