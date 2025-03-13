يونيسف: نؤكد ضرورة خفض التصعيد في السودان وعدم عرقلة وصول المساعدات إلى المحتاجين

أكدت منظمة يونيسف، ضرورة خفض التصعيد في السودان وعدم عرقلة وصول المساعدات إلى المحتاجين، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت يونيسف: “ نتوقع معاناة أكثر من 770 ألف طفل من سوء التغذية الحاد في السودان هذا العام”.

يجب وقف الانتهاكات بحق المدنيين

وأضافت يونيسف: “يجب وقف الانتهاكات بحق المدنيين في السودان والتزام الأطراف بالقانون الدولي وتسهيل الحوار السياسي”.

وتابعت يونيسف:" يجب حماية العاملين في مجال المساعدات الإنسانية بالسودان".

وأكملت يونيسف: نحتاج إلى مليار دولار لتوفير المساعدات المنقذة للحياة لنحو 8.7 مليون طفل".