بالأسماء.. وفاة 3 أشخاص إثر سقوطهم داخل بئر بإحدى مزارع بني مزار بالمنيا

لقى 3 أشخاص مصرعهم إثر سقوطهم في بئر مياه بإحدى المزارع الواقعه باحدي قري مركز بني مزار شمال المنيا، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثث الضحايا، وتم نقلهم إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بمصرع 3 عمال إثر سقوطهم داخل بئر مياه بمركز بني مزار. تم نقلهم إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل الواقعه.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث على الفور. وتبين مصرع صبحي. ف. ا (60 سنة)، أمير. ط. ف (39 سنة)، عمر. ط. ف (18 سنة)، جميعهم من إحدى قرى مركز العدوة شمال المنيا تم نقلهم إلى المستشفى المركزي وإيداعهم في المشرحة للعرض على الطبيب الشرعي وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثث الضحايا.

وتكثيف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لمعرفة ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.