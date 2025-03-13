مناقشات جادة.. ترامب: ويتكوف في روسيا لبحث الحرب الأوكرانية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في مناقشات جادة في روسيا، بشأن الحرب الأوكرانية.

وكانت صحيفة بوليتيكو نقلت عن منفذ إخباري روسي تابع للدولة أن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الخميس.

الأمر الذي أكدته وكالة أنباء تاس الحكومية الروسية، الخميس، نقلًا عن خدمة تتبع الرحلات الجوية "فلايترادار" إن طائرة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف قد عبرت الحدود الروسية.

ويلعب ويتكوف، المبعوث الرسمي لترامب في الشرق الأوسط، دورًا متزايدًا في الجهود المبذولة لإنهاء حرب أوكرانيا المستمرة منذ ثلاث سنوات.