الدفاع المدني الفلسطيني يقوم بعملية انتشال رفات الشهداء بمجمع دار الشفاء بغزة

رافقت كاميرا " القاهرة الإخبارية" فريق الدفاع المدني الفلسطيني في عملية انتشال رفات الشهداء في مجمع دار الشفاء بمدينة غزة.

وقال يوسف أبو كويك، مراسل “القاهرة الإخبارية”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، أنه في مقبرة مجمع دار الشفاء يوجد أكثر من ١٨٠ رفات للشهداء الفلسطينيين.

وفي السياق ذاته، أكد الاستاذ رائد الدهشان، مدير جهاز الدفاع المدني بمدينة غزة، إن مستشفى دار الشفاء تقدم الخدمة الطبية لعدد كبير من أبناء مدينة غزة، وأضاف في حديثه، أنه تم قتل عدد كبير من المواطنين الفلسطيين داخل هذه المستشفى أثناء محاصرة الاحتلال لها.

وأشار إلى أن عمليات انتشال الرفات تجري بالتنسيق مع الجهات المختصة، معبرًا:" معضلة التعرف على هوية الشهداء لاتزال قائمة، ولذلك سيتم عمل برتوكول خاص لتوثيق هؤلاء وترميزهم ووضعهم في مقابر جماعية في القريب العام.

