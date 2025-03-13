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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد غد آخر فرصة لصرف الزيادة على بطاقات التموين.. اعرف المستحقين

السلع التموينية
السلع التموينية
محمد صبيح

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، صرف الزيادة في الدعم  على بطاقات التموين في إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة، التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين الماضي.

 وبدأ الموطنون الحصول على سلع زيادة ضمن مقررات شهر مارس بقيمة 125 جنيها للبطاقة 3 أفراد و250 جنيها للبطاقة 4 أفراد من خلال منافذ صرف السلع التموينية (بقالي التموين ومنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية).

آخر موعد لصرف الزيادة في بطاقات التموين 2025

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف الزيادة المقررة على بطاقات التموين في رمضان 2025 خلال الفترة من 10 مارس إلى 15 مارس الموافقان 10 رمضان و15 رمضان.

كان وزير المالية، أحمد كجوك، أعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بتوفير دعم استثنائي للمواطنين خلال الشهر الكريم وعيد الفطر، إلى جانب إجراءات دائمة تشمل المعاشات والأجور.

الفئات المستحقة لصرف زيادة التموين 2025

  • الأسر المدرجة ضمن برامج الدعم الاجتماعي.
  • أصحاب المعاشات المنخفضة.

المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة.

العاملون في القطاعين الحكومي والخاص من ذوي الدخل المحدود.

صرف 30 سلعة بأسعار مخفضة في رمضان 2025

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف 30 سلعة بأسعار مخفضة، على البطاقات التموينية في رمضان ضمن مقررات دعم شهر مارس 2025.

ويستعرض صدى البلد أسعار السلع التموينية المخفضة على البطاقات التموينية خلال شهر رمضان.

 

أسعار السلع التموينية المدعمة في رمضان 2025

  • الزيت الخليط بقيمة 30 جنيها للعبوةسعة 800 مللي
  • المسلى الصناعي بسعر 36 جنيهاً للعبوة بوزة 800 جرام
  • السكر المعبأ نحو 12.6 جنيه بوزن كجم
  • الدقيق المعبأ بوزن 1كجم بقيمة 18 جنيهاً
  • الفول المعبأ بوزن نصف كيلو بقيمة 9 جنيهات
  • العدس المجروش  بوزن نصف كيلو جرام بقيمة 21 جنيهاً 
  • التونة بوزن 140 جرام بسعر 18 جنيها 
  • كيس ملح الطعان بوزن 300 جرام بسعر 1.25 جنيه
  • الشاي الناعم بوزن 40 جرام بـ5 جنيهات
  • القهوة سريعة الذوبان بوزن 14 جرام وبسعر 4 جنيهات
  • المربي بسعة 900 ملي للزجاجة بـ6 جنيهات
  • الطحينة البيضاء بوزن 140 جنيها للظرف بقيمة 3.75 جنيها
  • الصلصلة بوزن 300 جرام وبسعر 8 جنيهات
  • مرقة الدجاج 8 مكعبات بقيمة 6 جنيهات
  • بار الحلاوة الطحينية بوزن 40 جرام بقيمة 3 جنيهات

سعر المكرونة في التموين

  • 15.50 جنيه للعبوة زنة 800 جرام
  • 7.75 جنيه للعبوة زنة 400 جرام

منتجات الألبان

  • اللبن الجاف  بقيمة 25.5 جنيه للعبوة وزن 125 جرام
  • الجبنة تتراباك بوزن 250 جرام بسعر 7.50 جنيه أو 14 جنيه بوزن نصف كيلو جرام

سعر البسكويت

  • تومورو بسعر 3 جنيهات
  •  بسكويت بوو بسعر  3.75 جنيه
  • بسكويت يويوز سادة بسعر  1.50 جنيه
  •  بسكويت يويوز ويفر بسعر  2.75 جنيه

مسحوق الغسيل والصابون

  • المسحوق العادي اليدوي: 16 جنيهاً للعبوة زنة 800 جرام
  • المسحوق الأوتوماتيك: 25 جنيهاً للعبوة زنة 800 جرام
  • صابون التواليت  بسعر7.50 جنيه للقطعة بوزن 125 جرام
  • صابون الغسيل بسعر 3 جنيهات للقطعة بوزن 125 جرام
  • سائل غسيل الأواني بسعر 3 جنيهات للكيس بوزن80 جرام

تتوفر هذه السلع في جميع المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية بمختلف محافظات الجمهورية.

مال واعمال وزارة التموين منافذ التموين سعر الشاي الحزمة الاجتماعية سعر السلع في المواد التموينية سعر المكرونة والأرز

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