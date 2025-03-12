يسعى العديد من المواطنين لمعرفة كيفية الحصول على الكارت الموحد، الذي أطلقته الحكومة في إطار جهودها لتطوير منظومة الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية.

بديل بطاقة التموين والفيزا.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025

يتميز الكارت الموحد بدمج عدة خدمات حكومية في بطاقة إلكترونية واحدة، تشمل الدعم التمويني، التأمين الصحي الشامل، والمدفوعات الرقمية، مما يسهم في تسهيل الإجراءات، تقليل الوقت والجهد، وتعزيز دقة توزيع الدعم، بالإضافة إلى الحد من الفساد وتحقيق الشمول المالي.

ما هو نظام الكارت الموحد؟

في إطار جهود الحكومة المصرية لتطوير منظومة الدعم وتحقيق التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، أعلنت وزارة المالية عن إطلاق الكارت الموحد 2025 ليكون بديلاً لبطاقة التموين التقليدية، مع إضافة خدمات جديدة مثل التأمين الصحي الشامل والمدفوعات الحكومية.

ما هو الكارت الموحد بديل بطاقة التموين؟

الكارت الموحد هو بطاقة إلكترونية ذكية تجمع بين عدة خدمات حكومية، مما يسهل على المواطنين إجراء معاملاتهم اليومية بسهولة وأمان.

الخدمات التي يقدمها الكارت الموحد؟

صرف السلع التموينية والخبز إلكترونيًا.

الحصول على خدمات التأمين الصحي الشامل.

تنفيذ المدفوعات الحكومية عبر المنظومة الرقمية.

إمكانية السحب النقدي والشراء الإلكتروني من خلال نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي.

ازاي اعمل الكارت الموحد؟

لاستخراج الكارت الموحد 2025، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. فتح حساب في مكاتب البريد، وهو شرط أساسي لإصدار الكارت.

2. تسجيل البيانات الأساسية، مثل الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل.

3. إجراء بصمة ذكية لضمان دقة توزيع الخدمات ومنع التلاعب.

4. استلام رسالة نصية تحدد موعد ومكان استلام الكارت.

إجراءات استلام الكارت الموحد

بعد التقديم على الكارت الموحد 2025، سيتم إرسال رسالة نصية إلى المواطن تحتوي على:

موعد الاستلام.

مكان الاستلام (مكتب البريد، التموين، أو التأمين الصحي).

التعليمات الخاصة بالتفعيل والاستخدام.

ماذا تفعل في حالة فقدان أو تلف الكارت الموحد؟

في حال فقدان الكارت أو تلفه، يمكن اتباع الإجراءات التالية:

1. إبلاغ الخط الساخن 15999 لإيقاف الكارت القديم.

2. تقديم طلب بدل فاقد أو تالف عبر منصة مصر الرقمية أو مكاتب البريد.

3. دفع رسوم استخراج كارت جديد (تُقدَّر بـ 300 جنيه).

4. استلام الكارت الجديد خلال 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

ما هي جهات إصدار الكارت الموحد؟

يمكن للمواطنين استخراج الكارت الموحد من خلال:-

مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.

مكاتب التموين للأسر المستفيدة من الدعم التمويني.

مكاتب التأمين الصحي للمواطنين المسجلين في منظومة التأمين الصحي الشامل.

المستندات المطلوبة:-

بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

رقم الهاتف المسجل باسم المواطن.

بيانات أفراد الأسرة عند التقديم.

كيفية تفعيل الكارت الموحد لصرف التموين؟

لتفعيل خدمات التموين على الكارت الموحد، يجب اتباع الخطوات التالية:-

1. استخدام الكارت لأول مرة في ماكينة صرف التموين.

2. إدخال الرقم السري المُرسل عبر رسالة نصية.

3. تأكيد بيانات الأسرة عند أول عملية صرف.

4. بمجرد تفعيل الكارت، يتم إيقاف البطاقة التموينية القديمة، ليصبح الكارت الموحد هو الوسيلة الرسمية لصرف الدعم.

ما هي مميزات الكارت الموحد؟



سهولة الاستخدام: بطاقة واحدة لجميع الخدمات الحكومية.

الأمان والشفافية: يعتمد على البصمة الذكية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

إمكانية السحب النقدي والشراء الإلكتروني عبر نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي.

سرعة تنفيذ المعاملات مقارنة بالأنظمة الورقية التقليدية.

إضافة خدمات جديدة مثل التأمين الصحي الشامل والمدفوعات الحكومية.