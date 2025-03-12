قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حبيب يكسر صمته ويفتح النار على شيرين: كفاية أذى
وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والسعودية يجتمعون مع ويتكوف.. تعليق قوي من أحمد موسى
دورتموند يفوز على ليل ويضرب موعدا مع برشلونة بربع نهائي أبطال أوروبا
رجل أسترالي يعيش 100 يوم بقلب اصطناعي .. تفاصيل أول عملية من نوعها
شريف إكرامي: الأهلي بيتي وجمهوره صاحب فضل عليا.. ولا أستبعد العودة
شريف إكرامي: مستقبل بيراميدز قوي.. وقرار الاعتزال مرتبط بإدارة النادي
الرئيس السيسي يتناول الإفطار بالأكاديمية العسكرية المصرية.. تعليق أحمد موسى | بث مباشر
مش مخطط .. تصريح مثير من شريف إكرامي عن الأهلي
أحمد موسى: تأهيل طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية على أعلى مستوى من التدريب
الوزراء: أسعار السلع والاحتياجات الأساسية للمواطن ستشهد تراجعا
أحمد موسى: تهجير الفلسطينيين لن يتسبب في استقرار المنطقة
رئيس أركان الاحتلال: سنفعل كل ما في وسعنا لاستعادة كافة المحتجزين من غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بديل بطاقة التموين والفيزا.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025

الكارت الموحد
الكارت الموحد
محمد غالي

يسعى العديد من المواطنين لمعرفة كيفية الحصول على الكارت الموحد، الذي أطلقته الحكومة في إطار جهودها لتطوير منظومة الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية.  

بديل بطاقة التموين والفيزا.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025

يتميز الكارت الموحد بدمج عدة خدمات حكومية في بطاقة إلكترونية واحدة، تشمل الدعم التمويني، التأمين الصحي الشامل، والمدفوعات الرقمية، مما يسهم في تسهيل الإجراءات، تقليل الوقت والجهد، وتعزيز دقة توزيع الدعم، بالإضافة إلى الحد من الفساد وتحقيق الشمول المالي.

ما هو نظام الكارت الموحد؟

في إطار جهود الحكومة المصرية لتطوير منظومة الدعم وتحقيق التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، أعلنت وزارة المالية عن إطلاق الكارت الموحد 2025 ليكون بديلاً لبطاقة التموين التقليدية، مع إضافة خدمات جديدة مثل التأمين الصحي الشامل والمدفوعات الحكومية.

ما هو الكارت الموحد بديل بطاقة التموين؟

الكارت الموحد هو بطاقة إلكترونية ذكية تجمع بين عدة خدمات حكومية، مما يسهل على المواطنين إجراء معاملاتهم اليومية بسهولة وأمان.

الخدمات التي يقدمها الكارت الموحد؟

صرف السلع التموينية والخبز إلكترونيًا.
الحصول على خدمات التأمين الصحي الشامل.
تنفيذ المدفوعات الحكومية عبر المنظومة الرقمية.
إمكانية السحب النقدي والشراء الإلكتروني من خلال نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي.

ازاي اعمل الكارت الموحد؟

لاستخراج الكارت الموحد 2025، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. فتح حساب في مكاتب البريد، وهو شرط أساسي لإصدار الكارت.
2. تسجيل البيانات الأساسية، مثل الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل.
3. إجراء بصمة ذكية لضمان دقة توزيع الخدمات ومنع التلاعب.
4. استلام رسالة نصية تحدد موعد ومكان استلام الكارت.

إجراءات استلام الكارت الموحد

بعد التقديم على الكارت الموحد 2025، سيتم إرسال رسالة نصية إلى المواطن تحتوي على:

موعد الاستلام.
مكان الاستلام (مكتب البريد، التموين، أو التأمين الصحي).
التعليمات الخاصة بالتفعيل والاستخدام.

ماذا تفعل في حالة فقدان أو تلف الكارت الموحد؟

في حال فقدان الكارت أو تلفه، يمكن اتباع الإجراءات التالية:

1. إبلاغ الخط الساخن 15999 لإيقاف الكارت القديم.
2. تقديم طلب بدل فاقد أو تالف عبر منصة مصر الرقمية أو مكاتب البريد.
3. دفع رسوم استخراج كارت جديد (تُقدَّر بـ 300 جنيه).
4. استلام الكارت الجديد خلال 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

ما هي جهات إصدار الكارت الموحد؟

يمكن للمواطنين استخراج الكارت الموحد من خلال:-

مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.
مكاتب التموين للأسر المستفيدة من الدعم التمويني.
مكاتب التأمين الصحي للمواطنين المسجلين في منظومة التأمين الصحي الشامل.

المستندات المطلوبة:-
بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.
رقم الهاتف المسجل باسم المواطن.
بيانات أفراد الأسرة عند التقديم.

كيفية تفعيل الكارت الموحد لصرف التموين؟

لتفعيل خدمات التموين على الكارت الموحد، يجب اتباع الخطوات التالية:-

1. استخدام الكارت لأول مرة في ماكينة صرف التموين.
2. إدخال الرقم السري المُرسل عبر رسالة نصية.
3. تأكيد بيانات الأسرة عند أول عملية صرف.
4. بمجرد تفعيل الكارت، يتم إيقاف البطاقة التموينية القديمة، ليصبح الكارت الموحد هو الوسيلة الرسمية لصرف الدعم.

ما هي مميزات الكارت الموحد؟
 

سهولة الاستخدام: بطاقة واحدة لجميع الخدمات الحكومية.
الأمان والشفافية: يعتمد على البصمة الذكية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
إمكانية السحب النقدي والشراء الإلكتروني عبر نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي.
سرعة تنفيذ المعاملات مقارنة بالأنظمة الورقية التقليدية.
إضافة خدمات جديدة مثل التأمين الصحي الشامل والمدفوعات الحكومية.

الكارت الموحد بديل بطاقة التموين ازاي اعمل الكارت الموحد استخراج الكارت الموحد نظام الكارت الموحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أنباء عن سقوط ضحايا.. انقلاب قطار بخط طنطا ـ كفر الزيات

أرشيفية

آخر فرصة لصرف زيادة التموين.. اعرف الفئات المستحقة وطريقة الحصول على الدعم

زيادات التموين.. من هي الأسر التي تحصل على 250 جنيها إضافية

زيادات التموين.. من هي الأسر التي تحصل على 250 جنيها إضافية؟

الأهلي والزمالك

هل تعاد مباراة الأهلي والزمالك اليوم الأربعاء؟.. صحيفة سعودية تكشف مفاجأة

مصطفى مدبولي

رئيس الحكومة يعلن مفاجأة سارة للمصريين بعد عيد الفطر

دار الإفتاء

دار الإفتاء: يجوز للمرأة المستحاضة الصيام والصلاة وممارسة جميع العبادات

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري

يجب أن نعي قدر مصر.. أشرف صبحي يوجه رسالة مهمة

الأهلي

نجم الأهلي السابق: انسحاب الفريق من القمة سقطة إدارية تاريخية!

ترشيحاتنا

أرشيفية

قرار بشأن طالب فقأ عين ط.فل بالألعاب النا.رية في البساتين

أرشيفية

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع طفلتين في حريق شقة وقت الإفطار

أرشيفية

هتـ.ـك عرضها أمام أطفالها.. المشدد 3 سنوات لعاطل تحـ.ـرش بسيدة بالعمرانية

بالصور

100وصلة مياه شرب بالمجان للمستحقين في الشرقية.. تفاصيل

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

رجل أسترالي يعيش 100 يوم بقلب اصطناعي .. تفاصيل أول عملية من نوعها

قلب اصطناعي
قلب اصطناعي
قلب اصطناعي

شاهد .. أول ظهور لـ عمرو مصطفى بعد إجرائه عملية جراحية |صور

ايمن بهجة قمر و عمرو مصطفي
ايمن بهجة قمر و عمرو مصطفي
ايمن بهجة قمر و عمرو مصطفي

قبل العيد .. عصير البنجر لوجه نضر و بشرة رائعة

عصير البنجر لوجه نضر مورد و بشره رائعه
عصير البنجر لوجه نضر مورد و بشره رائعه
عصير البنجر لوجه نضر مورد و بشره رائعه

فيديو

حسام حبيب وشيرين

حسام حبيب يكسر صمته ويفتح النار على شيرين: كفاية أذى

تصريحات أحمد كريمة

الست لازم تساعد جوزها يتجوز بدل ما يغلط.. تصريحات أحمد كريمة تثير الجدل

مي عمر

مي عمر عن دورها في إش إش: رقاصة بس عندها طموح

ميار الببلاوي

المذيعة بتاعتكم حلوة.. ميار الببلاوي تكشف عن اسم شيخ شهير طلبها للزواج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شمس الموسيقى العربية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نصر العاشر من رمضان .. عندما حطم الصائمون أسطورة جيش إسرائيل

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الْوَعْي الرَّقَمِيّ.. الْمَاهيّةُ وَاَلْأَهَمْيّةُ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

المزيد