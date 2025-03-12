يشمل جميع الخدمات للمواطنين.. تفاصيل هامة من الحكومة عن الكارت الموحد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن كارت الخدمات الموحد سيشمل جميع الخدمات، منها تكافل وكرامة والتأمين الصحي الشامل وصرف المرتبات والمعاشات.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، إنه سيكون هناك تقديم خدمات لذوي الهمم، مؤكدا أنه سيتم تقديم الدعم من خلال هذا الكارت، وسيتم تقديم جميع الخدمات.

إعادة لصياغة المعايير

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه سيكون هناك تنقية لخدمات التموين وسيكون هناك إعادة لصياغة المعايير التي سيتم على أساسها تحديد الدعم المستحق للأسر، مؤكدا أن هدفنا وصول الدعم لمستحقيه .