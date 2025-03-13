رسميا الآن.. مفاجأة سارة في سعر الدولار اليوم بالبنوك

شهد سعر الدولار اليوم في مصر تراجعا نسبيًا أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات الخميس 13 مارس 2025، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين والتجار لتغيرات سوق الصرف.

يأتي هذا الاستقرار في ظل الجهود المستمرة من البنك المركزي المصري لضبط سوق النقد الأجنبي وتعزيز الاحتياطي النقدي، ما أدى إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، حيث تخطى الاحتياطي 47 مليار دولار.

سعر الدولار في البنك اليوم

بحسب أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار في البنك اليوم نحو 50.61 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع، ما يعكس استقرارًا ملحوظًا مقارنة بالفترات السابقة.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم بنك مصر عند 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

أما في البنك الأهلي المصري، فقد سجل سعر الدولار اليوم البنك الأهلي 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع، ليواصل تراجعه، مدعومًا بسياسات البنك المركزي لضبط السيولة النقدية وضمان توافر العملة الأجنبية.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم

وللباحثين عن سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم ، فلا توجد سوق سوداء الآن نظرا لان الدولار متوفر في البنوك ، مع إجراءات البنك المركزي لمواجهة المضاربات وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي من تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة ، ما أدى إلى تزايد المعروض من الدولار.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

يشكل استقرار سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي عاملًا رئيسيًا في ضبط الأسواق والأسعار، خاصة للسلع المستوردة التي تتأثر مباشرة بتغيرات سعر الصرف.

وتحرص الحكومة على متابعة تطورات سوق الصرف بشكل دوري، لضمان استقرار الجنيه وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد.

توقعات سعر الدولار خلال الأيام المقبلة

من المتوقع أن يستمر الاستقرار النسبي في سعر الدولار في البنك اليوم، خاصة في ظل السياسة النقدية المتبعة من البنك المركزي والتي تركز على الحفاظ على استقرار الأسواق المالية.

كما أن تحسن تدفقات النقد الأجنبي ودعم الاحتياطي النقدي يساهمان في تعزيز استقرار الجنيه المصري مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة.