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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد .. افتتاح معرض بنت الواحات.. ووكيل الصحة يتفقد رعاية طفل الخارجة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

نائب محافظ الوادي الجديد تشهد افتتاح معرض بنت الواحات بمركز شباب الخارجة

شهدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، افتتاح معرض "بنت الواحات" بمركز شباب الخارجة، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام حتى 15 مارس الجاري، وذلك بحضور المهندس محمد وحيد مصطفى مدير عام وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، والأستاذ محمد فكري القائم بأعمال مدير عام الشباب والرياضة.

دعم المرأة الواحاتية وتمكينها اقتصاديًا

وأعربت نائب المحافظ عن إعجابها بتنوع المعروضات، كما أكدت على دعم المحافظة لتحقيق هدف المعرض في دعم المرأة الواحاتية وتمكينها اقتصاديًا، من خلال توفير منصة لعرض وتسويق منتجاتها في المعارض المحلية والدولية، بالإضافة إلى إحياء الحرف اليدوية والتراثية التي تميز الواحات.

ويأتي هذا المعرض في إطار رؤية وزارة التنمية المحلية لتفعيل دور وحدات تكافؤ الفرص في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، ويشارك فيه 32 عارضًا يقدمون مجموعة متنوعة من المنتجات اليدوية والاستهلاكية، بما في ذلك المنتجات التراثية التي تعكس هوية الواحات.

وكيل صحة الوادي الجديد يتفقد «رعاية طفل الخارجة» ويُشدّد على جودة الخدمات 
قام الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، بجولة تفقدية داخل رعاية طفل الخارجة، حيث تابع سير العمل بالمركز، والخدمات المقدمة للجمهور، بالإضافة إلى تفقد منظومة الألبان لضمان وصول الدعم الغذائي للأطفال المستحقين وفقًا للضوابط والمعايير المحددة.

وخلال جولته، شدد الدكتور شريف صبحي على أهمية الالتزام بالضوابط الإدارية وتقديم الخدمات الصحية وفق أعلى معايير الجودة، حيث قرر:

إحالة الموظفين المتغيبين عن العمل إلى الشؤون القانونية بالإدارة الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
تحويل المسؤول عن الشؤون الإدارية إلى التحقيق بديوان عام المديرية، نظرًا لتقصيره في أداء مهامه الوظيفية، مما أثر على سير العمل داخل المنشأة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص مديرية الصحة على رفع كفاءة الأداء الإداري داخل المنشآت الصحية، وضمان تقديم خدمات صحية متميزة تلبي احتياجات المواطنين وفق أعلى المعايير.

كما أكد الدكتور شريف صبحي أن المتابعة الميدانية مستمرة لضمان التزام جميع العاملين بالمراكز الصحية والمستشفيات بدورهم في تقديم خدمات طبية متميزة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي تقصير أو إهمال إداري.

وفي ختام جولته، وجه الدكتور شريف صبحي رسالة لجميع العاملين في القطاع الصحي بضرورة الالتزام بالمسؤوليات الوظيفية، والعمل بروح الفريق الواحد، والسعي المستمر لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الرقابة والمتابعة مستمرة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في تحسين القطاع الصحي بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء أ.ح دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحرصًا على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تعليم الوادي الجديد: فرق من الإدارات التعليمية لدعم تلاميذ قرى الأربعين

أكد الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، على استمرار البرنامج العلاجى لتلاميذ قرى الأربعين وبصفة دورية، لافتا إلى أنه جرى التنسيق مع الإدارات التعليمية  بإيفاد قوافل تعليمية لدعم طلاب قرب الأربعين والمشاركة فى تنفيذ البرنامج العلاجي الذي يهدف لتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى التلاميذ تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، واستكمالًا لتنفيذ مبادرة دعم المستوى الدراسي والتحصيلي للطلاب بالقرى البعيدة والنائية.

دعم وتحسين مهارات  الطلاب

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى دعمه الكامل لطلاب المحافظة والحرص على العمل على تحسين مهارات الطلاب دون المستوى من أجل منظومة تعليمية متميزة على أرض المحافظة، وكذلك دعم تلاميذ قرى الأربعين بباريس المستهدفين من البرنامج العلاجى ببرنامج تدريبى لحفظ القران الكريم، وذلك من منطلق تشجيع النشء على حفظ القرآن الكريم وتدبر آياته وأحكامه واكتشاف الأصوات الحسنة بالتنسيق مع فريق الدعم التعليمى.

الوادى الجديد نائب محافظ الوادي الجديد تعليم الوادى الجديد جوله تفقدية

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