قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء ثاني جمعة في رمضان.. مكتوب ومستجاب للصائم
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المخلل على فطار رمضان
أسعار كحك العيد 2025 بالمحلات.. وطريقة التحضير بالمنزل
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم
قدم الساعة 60 دقيقة.. لماذا لجأت الحكومة للتوقيت الصيفي؟
مستقبلي التعليمي كان واقف على جزمة.. عنبة ينهار من البكاء.. فيديو
فريق Energetic بهندسة المطرية يتصدر التصفيات ويمثل جامعة حلوان في مسابقة Hult Prize
ديانة الرئيس ومصدر التشريع.. ننشر مسودة الإعلان الدستوري في سوريا
الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم.. موضوع خطبة الجمعة الثانية في رمضان
بعد الانسحاب أمام الزمالك.. موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر
أسعار الذهب اليوم 14 رمضان.. وعيار 21 الآن
موعد اعلان العقوبات على الأهلي بعد الانسحاب من القمة أمام الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مكسيكي الأصل.. من هو إيفان إسبينوزا رئيس نيسان الجديد؟

إيفان اسبينوزا
إيفان اسبينوزا
عزة عاطف

تمر شركة نيسان بواحدة من أصعب فتراتها، بعد فشل محاولتها الاندماج مع هوندا، مما جعلها تواجه أزمة مالية حادة تهدد استمراريتها. 

وسط هذه الظروف، قررت الشركة تعيين «إيفان إسبينوزا» المكسيكي الأصل رئيسًا تنفيذيًا جديدًا، في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء علامتها التجارية وتحقيق الاستقرار المالي.

من هو إيفان إسبينوزا؟

انضم إسبينوزا إلى نيسان عام 2003، وبدأ رحلته داخل الشركة حتى شغل منصب نائب رئيس الاستراتيجية العالمية ورئيس التخطيط، قبل أن يتم اختياره لقيادة الشركة. 

يتمتع بخبرة 22 عامًا في قطاع السيارات، ويحظى بتقدير كبير في المجال، حيث وصفه الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته، ماكوتو أوشيدا، بأنه شخص "مفعم بالحيوية وخبير حقيقي في السيارات".

رؤية إسبينوزا: إعادة نيسان إلى المنافسة

تبدو قيادة إسبينوزا بارقة أمل لنيسان، حيث يُعرف بشغفه الكبير بالسيارات الرياضية. 

بعد أن أوقفت الشركة إنتاج GT-R، لم يتبقَ لديها سوى نيسان Z كسيارة أداء وحيدة، لكن إسبينوزا يريد إعادة بناء خط إنتاج سيارات الأداء.

في مقابلة مع توب جير عام 2024، أكد إسبينوزا أن نيسان بحاجة إلى سيارة رياضية مدمجة جديدة، ربما كهربائية، إلى جانب Z وGT-R، مشيرًا إلى حلمه بإعادة إحياء نيسان سيلفيا، التي كانت واحدة من أبرز سيارات الشركة في الماضي.

تحديات كبيرة تنتظر نيسان

يتولى إسبينوزا منصبه رسميًا في 1 أبريل 2025، لكنه سيواجه تحديات ضخمة، من الديون المتراكمة إلى ضرورة تطوير طرازات جديدة قادرة على إعادة جذب المستهلكين، في وقتٍ أصبحت فيه السيارات الكهربائية والمستدامة هي الاتجاه السائد في السوق.

نيسان السيارات اليابانية سيارات نيسان رئيس نيسان الجديد إيفان اسبينوزا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعم التموين الجديدة

48 ساعة وتنتهي زيادة التموين الجديدة.. من يستحق 250 جنيها على البطاقة؟

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا.. موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا.. موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025

ارشيفية

خلافات ميراث.. رجل يهدم منزل شقيقه أثناء الإفطار باللودر في الدقهلية

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بعد تصريحات رئيس الوزراء؟

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بعد تصريحات رئيس الوزراء؟

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025 في مصر

استعد لضبط ساعتك.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025 في مصر

الأهلي

حالة غضب بين لاعبي الأهلي بسبب الانسحاب من مباراة القمة

صورة أرشيفية

“أنا اللي مجدد الجامع”| القصة الكاملة لصفع مصلي داخل مسجد بطنطا.. والأوقاف تعلق

عودة التوقيت الصيفي 2025

قدم الساعة 60 دقيقة.. لماذا لجأت الحكومة للتوقيت الصيفي؟

ترشيحاتنا

سعر الريال السعودي

آخر تحديث آخر تحديث لسعر الريال السعودي اليوم 13-3-2025

برنامج نوفي

التخطيط تعلن أبرز مستجدات تنفيذ مشروعات محور المياه

وسط البلد

استراتيجية بـ300 مليون جنيه لإحياء وسط القاهرة وتحويله إلى وجهة سياحية واستثمارية

بالصور

منافسة BMW جران كوبيه.. سيارة مرسيدس CLA موديل 2026 الكهربائية الجديدة

مرسيدس CLA
مرسيدس CLA
مرسيدس CLA

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المخلل على فطار رمضان

مخلل
مخلل
مخلل

لا تتناولها ليلا.. أطعمة تؤثر على نومك

اضطراب النوم
اضطراب النوم
اضطراب النوم

دون أن يشرب زيت.. أسرار عمل السمك الفيليه المقرمش

السمك الفيليه
السمك الفيليه
السمك الفيليه

فيديو

غادة ابراهيم

ممكن أمثل بالحجاب ووشي راس مالي.. تصريحات غادة إبراهيم في أوضة ضلمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

المزيد