قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألفت إمام لـ صدي البلد: مسلسل كامل العدد 3 يناقش مشكلات الجيل الحالي
باحث سياسي: نتنياهو في حالة تخبط ويسعى للحفاظ على ائتلافه الحكومي
مقترح ويتكوف.. خطة أمريكية يحملها مبعوث ترامب إلى إسرائيل وحماس
خطفت الأنظار بظهورها مع أحمد سعد.. 10 صور ومعلومات عن أنتيجوني المغنية
ليلة رمضانية تطوي الخلاف.. مرتضى منصور وأحمد شوبير يتصالحان| تفاصيل ما حدث
موعد زيادة الإيجار القديم للسكني بعد تطبيقها على التجاري
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. ارتفاع مؤقت
انتداب المعمل الجنائي لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه في حريق المعامل المركزية بالصحة
وزيرا التضامن والتعليم يتفقدان برنامج التغذية المدرسية لبنك الطعام | صور
روشتة لإفطار صحي ومناسب لمريض السكر في رمضان
لتنمية الثروة الحيوانية.. إصدار تراخيص لإقامة مشروعات ومزارع
حكم ترك صلاة الجمعة والتكاسل عن أدائها.. الأزهر العالمي للفتوى يحذر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد عيد الفطر .. الإجازات الرسمية المتبقية فى عام 2025

إجازة
إجازة
أمينة الدسوقي

يترقب العديد من المواطنين، خاصة الموظفين، الاجازات الرسمية المتبقية لعام 2025، حيث انها إجازات مدفوعة الأجر، خاصة مع قرب عيد الفطر المبارك، الذي يحصل خلاله العاملون في مختلف القطاعات على إجازة رسمية.

ومن المتوقع ان تكون إجازة عيد الفطر لعام 2025 لمدة ثلاثة أيام، وفق القرارات المعمول بها في السنوات السابقة، إلا أنه لم يتم الإعلان الرسمي عن تفاصيل الإجازة مع انتظار قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

الاجازات الرسمية فى 2025

وتشمل إجازة عيد الفطر العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، حيث تمنح لهم الإجازة بأجر كامل.

ومع اقتراب عيد الفطر، يتساءل الموظفون حول العطلات الرسمية المتبقية خلال 2025، والتي تعد فرصة للراحة والاستمتاع بالوقت مع العائلة.

ووفق القانون يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويحق للعامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره في ذلك اليوم مضاعفة الأجر.

الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر في 2025

وتبقي فى عام  2025  الاجازات الرسمية والتي يحصل فيها الموظفين علي ٱجازة مدفوعة الاجر  ما يلي :- 

21 أبريل يوم الاثنين إجازة بمناسبة عيد شم النسيم.
25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء.
1 مايو يوم الخميس إجازة بمناسبة عيد العمال.
5 يونيو يوم الخميس إجازة بمناسبة يوم وقفة عرفات.
6 يونيو يوم الجمعة إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
7 يونيو يوم السبت إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
26 يونيو يوم الخميس - مناسبة رأس السنة الهجرية.
30 يونيو يوم الاثنين -  مناسبة ثورة 30 يونيو.
23 يوليو يوم الأربعاء - بمناسبة عيد الثورة.
4 سبتمبر يوم الخميس- بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.
6 أكتوبر يوم الاثنين -  بمناسبة عيد القوات المسلحة.

ووفقا للقانون يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات وظروف العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

ويلتزم العامل بأخذ الإجازة في التاريخ والمدة التي يحددها صاحب العمل، وإذا امتنع العامل كتابة عن أخذ الإجازة سقط حقه في تحصيل مقابلها.

وفيما يخص الاجازات العارضة نص قانون العمل فى المادة 51على أنه يجوز للعامل أن يتوقف عن العمل لسبب عرضي لمدة لا تزيد على ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العرضية من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

إجازة رسمية اجازة عيد الفطر اجازات رسمية إجازة إجازة 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعم التموين الجديدة

48 ساعة وتنتهي زيادة التموين الجديدة.. من يستحق 250 جنيها على البطاقة؟

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا.. موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا.. موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025

عودة التوقيت الصيفي 2025

قدم الساعة 60 دقيقة.. لماذا لجأت الحكومة للتوقيت الصيفي؟

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025 في مصر

استعد لضبط ساعتك.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025 في مصر

الأهلي

حالة غضب بين لاعبي الأهلي بسبب الانسحاب من مباراة القمة

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي والأوراق المطلوبة

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي .. والأوراق المطلوبة

القيعي

الأهلي لم ينسحب.. عدلي القيعي يكشف مفاجأة بشأن مباراة القمة

اندلاع حريق هائل في مبنى المعامل المركزية بوسط البلد

اندلاع حريق هائل في مبنى المعامل المركزية بوسط البلد

ترشيحاتنا

أرشيفية

فتاة تنهي حياتها في المعادي بسبب أزمة نفسية

أرشيفية

اعترافات المتهم بالشروع في إنهاء حياة شقيقه ببولاق الدكرور

اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة برفقة عدد من قيادات المحافظة ووزارة الصحة

أمن القاهرة: حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة بدون إصابات أو وفيات

بالصور

خطفت الأنظار بظهورها مع أحمد سعد.. 10 صور ومعلومات عن أنتيجوني المغنية

أنتيجوني
أنتيجوني
أنتيجوني

فطارك عندنا.. لازانيا بالخضروات مع البطاطس الحارة

لازانيا
لازانيا
لازانيا

منافسة BMW جران كوبيه.. سيارة مرسيدس CLA موديل 2026 الكهربائية الجديدة

مرسيدس CLA
مرسيدس CLA
مرسيدس CLA

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المخلل على فطار رمضان

مخلل
مخلل
مخلل

فيديو

غادة ابراهيم

ممكن أمثل بالحجاب ووشي راس مالي.. تصريحات غادة إبراهيم في أوضة ضلمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

المزيد