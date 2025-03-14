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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد عرض الوداد المغربي.. يحيى عطية الله يتخذ قرارًا تجاه الأهلي

بعد عرض الوداد المغربي.. يحيى عطية الله يتخذ قرارًا تجاه الأهلي
بعد عرض الوداد المغربي.. يحيى عطية الله يتخذ قرارًا تجاه الأهلي
ولاء خنيزي

يرغب اللاعب المغربي يحيي عطية الله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في عقد جلسة مع مسؤولي القلعة الحمراء من أجل حسم مستقبله سواء بالتواجد مع الفريق خلال الفترة المقبلة وتفعيل عقد استعارته أو الاستغناء عن خدماته بعدم تفعيل العقد.

عروض أوروبية وعربية

ينوي اللاعب المغربي عقد جلسة خلال الأيام المقبلة مع مجلس إدارة النادي الأهلي وذلك بعد تلقيه العديد من العروض الأوروبية والعربية، ويرغب اللاعب في سرعة حسم مصيره مع القلعة الحمراء.

عرض الوداد المغربي

من بين العروض العربية التي تلقاها اللاعب يحيى عطية الله هو عرض فريق الوداد المغربي والذي يرغب في تدعيم صفوف الفريق بمجموعة من اللاعبين ذوي الخبرة والكفاءة العالية للإستفادة بهم في بطولة كأس العالم للأندية والتي من المقرر أن يتم إقامتها الصيف المقبل، حيث ستقام للمرة الأولى بمشاركة 32 فريق، وسيشارك فيها النادي الأهلي والوداد المغربي مع الترجي التونسي وصن دوانز الجنوب أفريقي كممثلين للقارة الأفريقية. 

تقارير إعلامية

يريد اللاعب المغربي سرعة إنهاء هذا الملف خاصة في ظل انتشار عدد من التقارير الإعلامية خلال الأيام الماضية، والتي تشير إلى عدم رغبة مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في شراء اللاعب بصفة نهائية.

 كما تناثرت بعض التقارير الإعلامية التي تفيد بأن مارسيل كولر قد أوصى مجلس إدارة النادي الأهلي بعدم شراء اللاعب بسبب ضعف إمكانياته الفنية، فضلًا عن الإصابة القوية التي لحقت به في الوجه خلال الأسابيع الماضية. 

إعارة لمدة موسم

كان اللاعب المغربي قد انتقل إلى صفوف النادي الأهلي على سبيل الإعارة من نادي سوتشي الروسي، وذلك في الصيف الماضي، حيث انتقل إلى صفوف القلعة الحمراء لمدة موسم واحد مقابل مبلغ وقدره 250 ألف يورو، مع وجود بند في العقد بأحقية النادي الأهلي في الحصول على خدمات اللاعب وتفعيل عقد الشراء النهائي مقابل حصول سوتشي الروسي على مبلغ وقدره مليون و500 ألف يورو. 

وكان اللاعب المغربي قد تعرض للإصابة في المباراة التي لعبها النادي الأهلي أمام نادي سموحة وذلك يوم 7 يناير الماضي، إذ أصيب بكسر مضاعف في عظام الوجه، أجرى على إثرها عملية جراحية، وأنهى اللاعب برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

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