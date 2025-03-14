أسوان: وزير الإسكان وافق على طلب المحافظ بعمل 2 باب لكل منزل بـ نصر النوبة

كشف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، عن موافقة الدكتور شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على طلب محافظ أسوان الخاص بزيادة الإعتماد المالى لعمل عدد 2 باب لكل منزل دون إضافة أى تقسيمات داخلية بالنسبة للمنازل الجاري تنفيذها والتى لم تقم بصب السقف لها ، مع تنفيذ باب ثاني أيضاً للمنازل التى تم صب سقف لها طبقاً للمطالب المقدمة من المواطنين ذو الصفة الرسمية بهذه المنازل، ووفقاً لاستمارة حصر المنازل المحددة من قبل المحافظة.

ويأتي ذلك من أجل تحقيق الإستقرار الأسرى والمعيشى لأصحاب المنازل المدرجة بمشروع إعادة تأهيل وإحلال وتجديد مساكن المغتربين بقرى مركز نصر النوبة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إحلال وتجديد

وأكد المحافظ، أن ذلك يأتي لتلبية مطالب الأهالي بقرى نصر النوبة وتيسيراً عليهم ، وهو الذي يتكامل مع ما تشهده هذه القرى من تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية كبرى وغير مسبوقة سواء ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أو تحيا مصر أو منظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى مشروعات الخطة الاستثمارية والتي تخدم أكثر من 150 ألف نسمة .

تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة بالمرحلة الثانية من الموجه الـ 25 لإزالة التعديات ، والتى تستمر حتى 28 مارس الجارى حيث إستهدفت إزالة 41 حالة تعدى بمساحة 18 ألف و 203 م2 حتى الآن بمختلف المدن والمراكز.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه.

وكان قد كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اللواء أيمن الشريف السكرتير العام لمتابعة تجارب تشغيل عباراتى بنبان 1 و 2، حيث تم إنهاء أعمال الصيانة لهما بالإسكندرية.