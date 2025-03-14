أسوان في 24 ساعة.. مصرع مدرس بحادث تصادم.. ومشاجرة بين شابين بسبب خلاف مالي

شهدت محافظة سوهاج خلال الساعات الماضية عدة أحداث متفرقة، استدعى بعضها تدخل الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإليكم أبرز تلك الأحداث.

مشاجرة دامية تُسفر عن إصابة شخصين بطما

شهد مركز طما مشاجرة عنيفة بين شابين بسبب خلاف مالي على ثمن دراجة نارية "توكتوك"، مما أسفر عن إصابة أحدهما بجرح طعني نافذ بالبطن، والآخر بجرح سطحي بالوجه.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة "علي هـ. م. هـ 28 عامًا بجرح نافذ بالبطن"، بينما أصيب الطرف الثاني “علي م. م. ش 21 عامًا- بجرح سطحي في الوجه”.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما، وعُثر بحوزة الطرف الثاني على سلاح أبيض، حيث تبادلا الاتهامات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع مدرس وإصابة آخر في حادث تصادم بطما

في حادث مروع، اصطدمت دراجة بخارية بسيارة ربع نقل، مما أدى إلى وفاة قائد الدراجة وإصابة مرافقه بإصابات خطيرة، وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا بوقوع الحادث بدائرة مركز طما.

وبالفحص، تبين وفاة "مجدي م. ع. ع 57 عامًا، مدرس"، وإصابة مرافقه "عمر أ. أ. أ- 38 عامًا، مدرس" باشتباه نزيف بالمخ، وأفادت التحريات بأن الحادث وقع نتيجة اصطدام الدراجة البخارية بالسيارة، ونفى ذوو المتوفى وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

طالبة ثانوي تنهي حياتها بـ"قرص الغلة" في طهطا

شهدت مدينة طهطا حادثة مأساوية، حيث أقدمت طالبة ثانوية على إنهاء حياتها بتناول قرص لحفظ الغلال، ما أدى إلى وفاتها.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا بوصول "الزهراء أ. م. أ، 16 عامًا"، إلى مستشفى طهطا العام مصابة بحالة تسمم حادة، وتم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي، إلا أنها فارقت الحياة.

وأفاد والدها بأنها كانت تعاني من حالة نفسية سيئة مؤخرًا، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاتها، كما نفت التحقيقات وجود شبهة جنائية.

غرق شاب أثناء غسل وجهه في ترعة الفاروقية

لقي شاب مصرعه غرقًا أثناء غسل وجهه في ترعة الفاروقية بدار السلام، بعدما انزلقت قدمه وسقط في المياه، وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا بغرق "عبد الرحيم م. ع. أ، 18 عامًا، عامل"، أمام منزله.

وأفادت أسرته بأنه انزلقت قدمه وسقط في المياه، ولعدم إجادته السباحة، فشل في النجاة، وأكدت التحريات أن الحادث وقع قضاءً وقدرًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.