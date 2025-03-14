قرار عاجل من النيابة بعد ضبط 4 ملايين قطعة ألعاب نارية في الفيوم

قررت جهات التحقيق التحفظ على 4 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار بعد ضبطهما بحوزة عاملين في الفيوم.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاملين بالفيوم لقيامهما بإدارة ورشتين لتصنيع الألعاب النارية وبحوزتهما قرابة 4 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.
تفاصيل الواقعة
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عاملان "لأحدهما معلومات جنائية") بإدارة ورشتين لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالورشتين المشار إليهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (قرابة 4 مليون قطعة ألعاب نارية – الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع).
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ودفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالألعاب النارية.