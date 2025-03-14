آخر تحديث لأسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الجمعة 14 مارس 2025، استقرارًا نسبيًا مقارنةً بالأيام الماضية، وذلك بالتزامن مع تحركات الأسواق العالمية وسعر الدولار. وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب وفقًا لآخر التحديثات في السوق السعودي:

عيار 24: 360.25 ريال

عيار 22: 330.25 ريال

عيار 21: 315.25 ريال

عيار 18: 270.25 ريال

عيار 14: 210.00 ريال

عيار 12: 180.00 ريال

سعر الأونصة: 11,203.50 ريال

سعر الجنيه الذهب: 2,521.50 ريال

سعر الأونصة بالدولار: 2,987.57 دولار

استقرت أسعار الذهب في السوق السعودي، اليوم الجمعة، وسط ترقب المستثمرين لتحركات الأسواق العالمية، حيث بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 نحو 360.25 ريال، بينما سجل عيار 22 حوالي 330.25 ريال.

أما العيار الأكثر تداولًا في المملكة، وهو عيار 21، فقد بلغ 315.25 ريال للجرام.

كما سجل الذهب من عيار 18 سعر 270.25 ريال، فيما بلغ سعر جرام الذهب من عيار 14 نحو 210.00 ريال، وعيار 12 سجل 180.00 ريالًا.

أما الأوقية فقد استقرت عند 11,203.50 ريال، بينما سجل الجنيه الذهب سعر 2,521.50 ريال.

على المستوى العالمي، بلغت الأوقية 2,987.57 دولار، ما يعكس تذبذب الأسعار تأثرًا بحركة الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة.