مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس 13-3-2025.. فيديو

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، والإعلامي أحمد دياب، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 14-3-2025.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.



سجل سعر الذهب اليوم ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3600 جنيه للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4200 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4800 جنيه للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 33600.



عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الذهب يعزز مكاسبه بالمعاملات الفورية ويرتفع لـ2994 دولار للأونصة مدفوعا بإقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة.

وشهدت أسعار الذهب اليوم، الجمعة 14 مارس 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في جميع الأعيرة، حيث سجل الجنيه الذهب زيادة قدرها نحو 640 جنيهًا.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 ليصل إلى أعلى مستوى له، متأثرًا بالزيادة العالمية في سعر الأوقية.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة لأسعار الذهب في السوق المصري وفقًا لأحدث التحديثات من شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر الذهب اليوم في مصر سعر الذهب عيار 24



سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم حوالي 4800 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم حوالي 4200 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3600 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 33600 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عالميًا

سجل سعر أوقية الذهب اليوم حوالي 2981 دولارًا.

سعر مصنعية الذهب في مصر



تتفاوت أسعار المصنعية في محلات الصاغة في مصر حسب العديد من العوامل مثل نوع العيار والمحل التجاري، حيث تتراوح المصنعية بين 30 و65 جنيهًا للجرام.

لتحديد سعر الذهب بالمصنعية والدمغة، يتم إضافة ما يتراوح بين 100 و150 جنيهًا على سعر الجرام الأساسي، وتختلف هذه الزيادة وفقًا لتقدير التاجر ونوع العيار.