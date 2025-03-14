أمين مساعد الشعب الجمهوري: مصر ركيزة أساسية في دعم مبادرات السلام

أكد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد، أمين مساعد الشعب الجمهوري بالجيزة، أن الموقف الأمريكي شهد تطورًا ملموسًا فيما تعلق بتهجير الفلسطينيين من غزة، مشيرًا إلى أن هذا التحول في الموقف الأمريكي جاء بعد جهوٍ دبلوماسية قادتها مصر لإفشال مخطط التهجير وقد نجحت في ذلك بفضل موقف الراسخ منذ البداية الذي لم يقبل المساومة.



وقال “حلمي” ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ إن إدراك الإدارة الأمريكية لخطورة تهجير سكان غزة يمثل تطورًا إيجابيًا يستوجب البناء عليه، من خلال تكثيف الجهود الدبلوماسية لحماية حقوق الفلسطينيين وضمان عدم تعرضهم لمزيد من المعاناة، مشيرا إلى أن تأكيد مصر على أهمية الحلول العادلة والمستدامة يعكس رؤية استراتيجية طويلة المدى تستهدف إنهاء النزاعات بدلاً من إدارتها فقط.

دعم القضية الفلسطينية

وشدد أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أن مصر أكدت التزامها الثابت بدعم القضية الفلسطينية، وحرصها على تجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مضيفًا بأن موقف مصر الواضح في هذه المرحلة الحساسة يعكس مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والسعي لحلول تحقق الاستقرار الدائم في المنطقة.

واختتم بالتأكيد على أن مصر لطالما كانت ركيزة أساسية في دعم مبادرات السلام، وموقفها الداعم لأي تحركات جادة نحو تسوية عادلة يعزز فرص تحقيق استقرار شامل في الشرق الأوسط، ومن الضروري أن تواصل القوى الدولية والإقليمية التنسيق مع مصر والاستفادة من دورها الفاعل لضمان عدم ضياع الفرص المتاحة لإنهاء الصراع.