قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الأمن الدولي يعتمد بيانا رئاسيا صاغته أمريكا وروسيا يدين أعمال العنف في اللاذقية وطرطوس
عودة كورتوا .. قائمة منتخب بلجيكا أمام أوكرانيا بدوري الأمم الأوروبية
ألف مرة .. مفاجأة أحمد سعد في كامل العدد ++
عمرو الدرديري: الزمالك يطالب بتحكيم أجنبي في مباراة بيراميدز.
في الليلة الخامسة عشر من رمضان.. الجامع الأزهر كامل العدد لأداء صلاتي العشاء والتراويح
محمد صلاح : أتصل على والدتي قبل كل مباراة.. اعرف السبب
وزير الخارجية يكشف عن تفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار غزة
كم يومًا تبقى روح الميت في بيته؟ أسرار البرزخ والعلماء يحسمون الجدل
دعوة مصر للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض
خضوع محمد يوسف مدرب حرس الحدود لعملية جراحية
علماء يكتشفون لغز المومياء الحامل بعد سنوات من الغموض.. ماذا وجدوا؟
رئيس الوزراء الكندي الجديد: لن نكون جزءا من الولايات المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمين مساعد الشعب الجمهوري: مصر ركيزة أساسية في دعم مبادرات السلام

الشعب الجمهوري
الشعب الجمهوري
حسن رضوان

أكد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد، أمين مساعد الشعب الجمهوري بالجيزة، أن الموقف الأمريكي شهد تطورًا ملموسًا فيما تعلق بتهجير الفلسطينيين من غزة، مشيرًا إلى أن هذا التحول في الموقف الأمريكي جاء بعد جهوٍ دبلوماسية قادتها مصر لإفشال مخطط التهجير وقد نجحت في ذلك بفضل موقف الراسخ منذ البداية الذي لم يقبل المساومة.
 

وقال “حلمي” ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ إن إدراك الإدارة الأمريكية لخطورة تهجير سكان غزة يمثل تطورًا إيجابيًا يستوجب البناء عليه، من خلال تكثيف الجهود الدبلوماسية لحماية حقوق الفلسطينيين وضمان عدم تعرضهم لمزيد من المعاناة، مشيرا إلى أن تأكيد مصر على أهمية الحلول العادلة والمستدامة يعكس رؤية استراتيجية طويلة المدى تستهدف إنهاء النزاعات بدلاً من إدارتها فقط.

دعم القضية الفلسطينية

وشدد أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أن مصر أكدت التزامها الثابت بدعم القضية الفلسطينية، وحرصها على تجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مضيفًا بأن موقف مصر الواضح في هذه المرحلة الحساسة يعكس مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والسعي لحلول تحقق الاستقرار الدائم في المنطقة.

واختتم بالتأكيد على أن مصر لطالما كانت ركيزة أساسية في دعم مبادرات السلام، وموقفها الداعم لأي تحركات جادة نحو تسوية عادلة يعزز فرص تحقيق استقرار شامل في الشرق الأوسط، ومن الضروري أن تواصل القوى الدولية والإقليمية التنسيق مع مصر والاستفادة من دورها الفاعل لضمان عدم ضياع الفرص المتاحة لإنهاء الصراع.

الشعب الجمهوري الموقف الأمريكي التهجير مخطط التهجير الإدارة الأمريكية أحمد حلمي عبد الصمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة

بيان عاجل من اتحاد الكرة بشأن إعادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

اسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد تصريحات الحكومة

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل قمة تاريخية لأول مرة

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل قمة تاريخية لأول مرة

الخطيب

بحضور الخطيب.. اجتماع عاجل لمجلس إدارة الأهلي

زيادة التموين الجديدة.. من يستحق 250 جنيهًا على البطاقة؟

زيادة التموين الجديدة .. من يستحق 250 جنيها على البطاقة؟

مشاجرة الفردوس

محامي المتهم في مشاجرة الفردوس: المجني عليه طلب مليون جنيه للتصالح وسيارته تتكلف ٨٠ ألف جنيه فقط

عادي ومستعجل.. رسوم وخطوات استخراج جواز سفر 2025

عادي ومستعجل.. رسوم وخطوات استخراج جواز سفر 2025

زيادة الإيجار القديم

موعد زيادة الإيجار القديم للسكني بعد تطبيقها على التجاري

ترشيحاتنا

سيارة اسعاف

جهاز صاعق.. طالب يصيب زميله بـ ارتجاج في المخ بحلوان

الشرطة

حاول إجباره على النزول من السيارة .. التحقيق في تعدي سائق على مسن عربي بالهرم

النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة

النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة

بالصور

صحية ومشبعة.. قائمة سحور يوم الـ15 من رمضان

سحور اليوم الخامس عشر من شهر رمضان
سحور اليوم الخامس عشر من شهر رمضان
سحور اليوم الخامس عشر من شهر رمضان

أيهما تختار البن الفاتح أم الغامق؟.. الأكثر فائدة ويساعدك على اليقظة أسرع

أيهم الأكثر فائدة: البن الفاتح أم البن الغامق؟
أيهم الأكثر فائدة: البن الفاتح أم البن الغامق؟
أيهم الأكثر فائدة: البن الفاتح أم البن الغامق؟

احذر ارتكاب هذه العادات بعد الإفطار مباشرة في رمضان

عادات لا يجب القيام بها بعد الإفطار مباشر في رمضان
عادات لا يجب القيام بها بعد الإفطار مباشر في رمضان
عادات لا يجب القيام بها بعد الإفطار مباشر في رمضان

مسلسل وتقابل حبيب 14.. نيكول سابا تتسبب في استقالة كريم فهمي

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

فيديو

عنبة

مصطفى عنبة: بنافس نفسي.. والناس بقت فاهمة لعبة التريند

النجمةهالة صدقي

هالة صدقي: شبعت شهرة ونجومية و اخترت دور" شادية “ عن ” إخلاص كابوريا “ رغم مساحته الأقل .. و” قهوة المحطة " اللي شايلة الجيل الجديد

محسن جابر

أدخل السرور في كل بيت ويتمنى ينتج لشيرين … أسرار محسن جابر

مدفع رمضان

خاف يأخذ 100ألف جنيه.. كوميديا محمد رمضان مع الراجل الرحيم بحيوانه|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

المزيد