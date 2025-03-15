عودة مصطفى شلبي لقائمة الزمالك أمام سموحة في كأس مصر

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك ضم مصطفى شلبي، جناح الفريق، إلى قائمة الأبيض التي ستخوض مواجهة سموحة اليوم السبت في دور الثمانية من بطولة كأس مصر، والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة والنصف مساءً.

وكان الجهاز الفني قد استبعد شلبي من مباراة القمة أمام الأهلي، بعدما أبدى اعتراضه على استبداله خلال لقاء مودرن سبورت في دور الـ16 من البطولة نفسها. إلا أن اللاعب قدم اعتذاره عن تصرفه، والتزم بالعقوبة التي فرضها الجهاز الفني، قبل أن يعود للانتظام في التدريبات الجماعية، ما دفع الجهاز الفني لإعادته للقائمة من جديد.

واختتم الزمالك تدريباته عصر امس على ملعب النادي، حيث ركز الجهاز الفني على الجوانب الفنية والتكتيكية استعدادًا للمباراة المرتقبة. وبعد انتهاء المران، دخل الفريق في معسكر مغلق لزيادة التركيز وضمان جاهزية اللاعبين للمواجهة الحاسمة أمام سموحة.

يطمح الزمالك لتحقيق الفوز والتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر، في ظل سعي الفريق لحصد اللقب وإسعاد جماهيره، بينما يسعى سموحة لتحقيق مفاجأة وإقصاء الأبيض من البطولة.



















