أرملة حلمي بكر : لسه بسمع صوته في الأوضة .. فيديو

قالت سماح القرشي، أرملة الموسيقار الراحل حلمي بكر، إنها تفتقد زوجها بشكل لا يوصف، قائلة “انا كنت باخد رأي حلمي في كل حاجة .. أكلي ولبسي وكل حاجة”.

وأضافت “القرشي” خلال لقائها التليفزيوني في برنامج “سابع سما” المذاع على قناة “النهار” الفضائية، أنها كانت تسمع هي وأبنتها صوت زوجها الراحل حلمي بكر في الغرفة بعد وفاته.

علقت سماح القرشى أرملة الموسيقار الراحل حلمى بكر، على صورة المطربة شيرين عبد الوهاب، قائلة “فنانة جميلة .. صوت مصر .. وعلق الراحل عليها وكان بيقول خسارة الست دي اللى عملته في نفسها .. ودي فنانة عظيمة”.