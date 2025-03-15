خسارة .. تصريح مثير لـ حلمي بكر عن شيرين قبل وفاته

علقت سماح القرشى أرملة الموسيقار الراحل حلمى بكر، على صورة المطربة شيرين عبد الوهاب، قائلة “فنانة جميلة .. صوت مصر .. وعلق الراحل عليها وكان بيقول خسارة الست دي اللى عملته في نفسها .. ودي فنانة عظيمة”.

وذكرت “القرشي” خلال لقائها التليفزيوني في برنامج “سابع سما” المذاع على قناة “النهار” الفضائية، أن الموسيقار الراحل حلمي بكر تنبأ بنجومية المطربة شيرين عبد الوهاب، مشيرة إلى أن شيرين في أول مقابلة لها مع الراحل تنبأ بنجاحها.

وأوضحت أرملة الموسيقار الراحل حلمي بكر، أن الراحل حضر حفل للمطربة شيرين عبد الوهاب وعلق على صوتها الرائع والجميل ولكنه قال أنها تفعل تصرفات لا تليق بها.

وتابعت سماح القرسي: “ياريت شيرين تسيب مشاكلها الشخصية دي علي جنب وتتجه للفن لأن مصر محتاجة فنانين بجد .. مش أبر وشواكيش والكلام الفاضي دا”.