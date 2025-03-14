أرملة حلمي بكر: معاشه من النقابة لا يتجاوز ألف جنيه.. وكاتب الشقة باسم بنته

كشفت سماح القرشى أرملة الموسيقار الراحل حلمى بكر تفاصيل الثروة التى تركها لابنته ريهام.

وأكدت القرشى خلال حوارها ببرنامج "سابع سما"، المذاع عبر قناة “النهار”، أنها تنفق على نفسها وبنتها من عملها الخاص حتى هذه اللحظة.

معاش النقابة

وتابعت: معاش حلمى بكر من النقابة ألف جنيه وكسور وأصرف من شغلى.

وأوضحت أرملة حلمى بكر، أن الراحل كتب الشقة وعائد الأداء العلنى لأغانيه باسم ابنته ريهام وذلك قبل وفاته.

وعن نجله هشام أوضحت قائلة:"هشام ابنه رفض يزوره قبل الوفاة بشهرين وحلمى بلغنى لو جه على الباب ارفضي دخوله.