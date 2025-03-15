أرملة الموسيقار الراحل حلمى بكر تعلق علي صورة تامر حسني | فيديو

علقت سماح القرشي، أرملة الموسيقار الراحل حلمى بكر، على صورة الفنان تامر حسني، قائلة “دا طبعا فوق مفيهاش كلام .. والراحل حلمي بكر كان دايما بيشكر فيه وهو اللى حببني فيه”.

وأضافت “القرشي” خلال لقائها التليفزيوني في برنامج “سابع سما” تقديم الإعلامية راغدة شلهوب، المذاع على قناة “النهار” الفضائية، أن الفنانة هند عاكف فنانة جميلة ولكنها لم تتابع أعمالها الفنية من قبل.

وأوضحت أرملة حلمى بكر، أن الراحل كتب الشقة وعائد الأداء العلنى لأغانيه باسم ابنته ريهام وذلك قبل وفاته.

وعن نجله هشام أوضحت قائلة:"هشام ابنه رفض يزوره قبل الوفاة بشهرين وحلمى بلغنى لو جه على الباب ارفضي دخوله.